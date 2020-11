Hattrick Celticu? Těch gólů jsem mohl dát pět, culil se Juliš. Slavit ale nehodlá

Už před zápasem s Celticem útočník Lukáš Juliš cítil, že by se mu mohlo dařit. Skotskému celku dal nakonec tři branky a fotbalistům Sparty ve čtvrtek v Glasgow pomohl k důležité výhře 4:1 a prvním bodům ve skupině Evropské ligy.

"Už od včera jsme cítil, že to bude dobré. Třeba v Miláně jsem to tak neměl. Mám problém s tím, že na stadionech nejsou fanoušci. Ale tady to na mě dýchlo, tráva byla úžasná a i na tréninku se nám dařilo. Samozřejmě jsem necítil, že dám hattrick, ale tušil jsem, že by to mohlo být fajn a bylo to super," řekl Juliš na videokonferenci.

Juliš otevřel skóre ve 26. minutě dorážkou po tyči Dávid Hancka, poté zvýšil na 2:0 střelou z vápna a za stavu 2:1 Spartu uklidnil po přihrávce Karlssona před prázdnou branku. Na konečných 4:1 upravil v úplném závěru Ladislav Krejčí starší.

"Dal jsem tři góly a mohl jsem dát ještě dva. Jsem šťastný, protože jsme se vrátili do hry. Kdybychom tady nevyhráli, tak jsme hotoví," uvedl Juliš. "Ale za dva dny hrajeme v Plzni, takže není co oslavovat. Po dvou vysokých porážkách jsme si zvedli sebevědomí, ale v Plzni to bude úplně jiný zápas," přidal pětadvacetiletý útočník.

Sparta v předchozích zápasech prohrála 1:4 s Lille a 0:3 na San Siru s AC Milán. V obou utkáních Juliš nastoupil v útoku sám, ve čtvrtek se však vedle něj postavil David Moberg Karlsson. "Byli jsme produktivní, takže trenér může být spokojený," prohlásil Juliš.

"Já jsem si zvykl hrát s Adamem Hložkem na dva a jak se zranil a já nastupoval sám, tak to nebylo ono. Nejsem typ, co by se rval a držel balony. Snažím se, ale vím, že to není moje silná stránka. Takže s Davidem jsem se cítil sebevědomější, navíc kluci v záloze hráli dobře," dodal.

Sparta si také první body ve skupině připsala v improvizované sestavě, když kvůli zranění chyběli brankářská jednička Milan Heča, Hložek nebo obránce Ondřej Čelůstka. Jen na lavičce navíc zůstal kapitán a záložník Bořek Dočkal. Šanci tak dostali například Adam Karabec nebo Matěj Polidar.

"Proto tady ti kluci jsou. Když za dva dny hrajeme, tak kdyby Bořek tady odehrál celý zápas, tak by nebyl freš na Plzeň. A mladí kluci to zvládli skvěle. Karabcovi je sedmnáct, přihrál mi na gól, to je úžasný. Polidar hrál výborně na Frimponga, který je extrémně rychlý," prohlásil.