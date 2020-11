Sparta zmrazila Celtic. Ze Skotska veze výhru 4:1, Juliš nasázel hattrick

Belgie zadržela rekordních 11,5 tuny čistého kokainu. Vyšetřovatelé kontraband odhalili v kontejneru z jihoamerické Guyany v antverpském přístavu při zátahu v rámci boje proti organizovanému zločinu, sdělila belgická federální prokuratura.

Odhadovaná hodnota drogy na černém trhu činí kolem 450 milionů eur (přibližně 12 miliard korun), dodala prokuratura podle agentury AFP.

Podle agentury Belga byla akce součástí zákroku proti zločinecké organizaci, která pašovala drogy z Jižní Ameriky do Belgie. Zásilka nejdřív doputovala do přístavního města Zeebrugge a odtud do Antverp. Adresována byla firmě v Nizozemsku.

Úřady drogu v kontejneru objevily už v úterý minulého týdne. Po několika raziích v Belgii a Nizozemsku byly ve středu v souvislosti s posledním záchytem zadrženy tři osoby.