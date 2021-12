Dítě znamená góly a štastný budoucí otec Hancko jen září. Ale hrdina nejsem, odmítá

Zkraje týdne jeho snoubenka, tenistka Kristýna Plíšková, informovala veřejnost, že čekají narození prvního potomka. Sparťanský obránce Dávid Hancko to ve čtvrtek oslavil vítězným gólem v utkání fotbalové Evropské ligy, díky němuž si jeho celek zajistil setrvání v pohárech i přes zimu.

Radostné novinky ohledně jeho budoucí role tatínka přinášejí Hanckovi samá pozitiva. "Když jsem se od Kristýny dozvěděl, že čekáme dítě, bylo to pár dní před Rangers, proti nimž jsem dal gól," připomněl slovenský obránce jinou vítěznou trefu.

"Teď jsme to oznámili veřejně a znovu to tam padlo. Jsem rád, že nám to takto vyšlo. Musím říct, že jsem jednoznačně šťastný," zářil po čtvrtečním vítězství 2:0 nad Bröndby. "Těšíme se na dítě," doplnil Hancko.

Dva jeho zásahy tak přinesly jediné dvě výhry Sparty ve skupině Evropské ligy, v součtu s remízou z prvního duelu s Bröndby to Letenským stačilo k "přestupu" do únorového play off Evropské konferenční ligy.

"Doufejme, že mu Kristýna bude říkat častěji takové příjemné zprávy. Hanci se v tom případě bude cítit velmi dobře," přál si sparťanský trenér Pavel Vrba.

Navzdory dvěma vítězným trefám se Hancko jako letenský hrdina necítil. "Nenazýval bych se tak. Jsem hlavně rád za týmový výkon, že se nám podařilo zvítězit v zápase s Bröndby, v němž šlo o všechno, a že na jaře budeme pokračovat v evropských pohárech," libovala si slovenská stálice v sestavě Pražanů. "Bojovali jsme a nechali jsme tam všechno," dodal.

Vítězný gól Sparty proti obhájci dánského titulu obstaral z přímého kopu ve 43. minutě obstřelem na zadní tyč. Hancko se ujal standardní situace po dohodě s krajanem Lukášem Haraslínem.

"Viděl jsem, že brankář stojí až moc při tyči. David Pavelka s Krejdou (Ladislavem Krejčím mladším) šli clonit. Tohle zakončení jsem vyzkoušel po dlouhé době," přiznal Hancko.

"Předtím jsem kopal pod zeď, to mi moc nešlo. Trošku jsem počítal s tím, že gólman udělá pohyb na střed. Jsem rád, že to tam padlo. Hlavně to načasování, bylo to krátce před poločasem. Hodně nám to pomohlo a dodalo nám to větší klid," pochvaloval si Hancko, na jehož zásah navázal krátce po změně stran Adam Hložek.

Sparta obsadila v hlavní fázi Evropské ligy třetí místo za druhými Rangers a prvním Lyonem. "Můžou nás mrzet určité výsledky. Mohli jsme například bodovat i s Lyonem, aspoň doma. Výkony s ním nebyly špatné, i když jsme oba zápasy prohráli," zavzpomínal Hancko.

"Bohužel ani v Kodani se nám nepodařilo dát gól a jenom jsme tam remizovali. Na druhou stranu jsem rád, jak jsme se prezentovali dneska i v ostatních zápasech," prohlásil slovenský reprezentant.

"Pro mě jako mladého hráče je skvělé, že jsou před námi dva zápasy v lize a že se přes zimní přestávku budeme chystat na jarní část v evropských pohárech. To je pro mě opravdu velká meta," řekl někdejší hráč Žiliny a Fiorentiny.

Soupeře pro únorové play off nově vzniklé Evropské konferenční ligy se sparťané dozvědí v pondělí na jeho narozeniny. "Nepřemýšlím nad tím tak, že bych si někoho přál. V pondělí se na los všichni podíváme. Těším se na to a věřím, že to bude soupeř, přes kterého půjdeme dál. To je jediné, co si přeju," podotkl Hancko.

Na oslavu narozenin zatím nemyslí. "Hlavně je třeba dobře zregenerovat, protože nás čekají dva velmi důležité zápasy v lize, kde bychom jednoznačně chtěli získat šest bodů. Dnešní zápas nás nejen kvůli terénu stál spoustu sil. Není jednoduché sprintovat po takovém těžkém hřišti. V neděli proti Bohemce chceme potvrdit výkon s Bröndby, nejlépe se třemi body. Potom bude čas na oslavu," uvedl Hancko.