10 000 dětí vytvoří stejně bouřlivou atmosféru jako ve Skotsku, vtipkoval Vrba

Trenér fotbalistů Sparty Pavel Vrba na tiskové konferenci před čtvrtečním utkáním 2. kola skupiny Evropské ligy proti Rangers zavtipkoval, že dětští návštěvníci vytvoří na Letné bouřlivou atmosféru podobnou té skotské.

Kvůli trestu za rasismus nesmí na stadion dospělí, díky výjimce ale může přijít 10.000 dětí. Úřadující skotští mistři v osmifinále minulé sezony soutěže vypadli s jiným pražským celkem Slavií. Vrba však tyto zápasy zpětně nesledoval.

Duelu budou přihlížet děti od šesti do 14 let s doprovodem. Na jednoho dospělého připadá minimálně 10 a maximálně 19 dětí. Desetitisícová kapacita je už naplněná. "Věřte tomu, že české děti dokážou udělat bouřlivou atmosféru a budete se cítit jako ve Skotsku," řekl sedmapadesátiletý Vrba.

Celek z Glasgow v březnu vypadl se Slavií po venkovní remíze 1:1 a domácí prohře 0:2. "Musím se přiznat, že na ty zápasy jsem se nedíval. Díval jsem na zápasy, které odehráli teď a ne na ty, co odehráli před poměrně dlouhou dobu. Zajímá mě momentální stav soupeře. Co bylo před půl rokem, už je dávno pryč," uvedl Vrba.

Uznává sílu Rangers, kteří mají na kontě rekordních 55 skotských titulů. "Je to určitě mužstvo, které ve Skotsku vládne delší dobu a patří k tamním top mužstvům. Ukazuje se to i ve složení mužstva a v momentální tabulce skotské ligy, kterou vedou. Čeká nás určitě hodně těžká zkouška," prohlásil někdejší kouč Plzně, Žiliny, Machačkaly, Ludogorce Razgrad nebo české reprezentace.

Sparta v úvodním duelu hlavní fáze Evropské ligy remizovala v Kodani proti obhájci dánského titulu Bröndby bez branek. Naopak Rangers doma podlehli Lyonu 0:2. Do vyřazovací fáze Evropské ligy projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy.

"Řekl jsem jasně, že chci postoupit ze skupiny. Pokud se mi to nepodaří, budu zklamaný," konstatoval Vrba. "Myslím si, že favoritem naší skupiny je Lyon a zbývající tři týmy budou bojovat o další dvě postupová místa. Rangers jsou hodně silní v osobních soubojích, jsou dobře organizovaní a mají svou kvalitu. Ukazují to nejen v Evropské lize, ale hlavně ve skotské lize, a to budí obrovský respekt," dodal přerovský rodák.

Věří, že čtvrteční utkání bude atraktivní. "Obě mužstva budou chtít hrát zajímavý fotbal pro diváky, i když to budou jenom děti. Přesto si myslím, že to bude sledovat spousta lidí v televizi. Doufám, že to tak bude a že se bude hrát kvalitní fotbal. Věřím, že i soupeř se bude chtít předvést v co nejlepším světle a bude to zajímavé utkání," podotkl Vrba.

Skotský tým vede někdejší kapitán anglické reprezentace a Liverpoolu Steven Gerrard. "Byl to skvělý hráč. V Rangers dělá dobrou práci," ocenil Vrba vítěze Ligy mistrů z roku 2005.