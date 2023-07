Viktoria pálila šance, v závěru málem přišel trest. Drita uhrála v Plzni remízu 0:0

Fotbalisté Plzně vstoupili do 2. předkola Evropské konferenční ligy překvapivou domácí remízou 0:0 s kosovskou Dritou. Favorizovaná Viktoria měla ve druhém poločase drtivou převahu a dvakrát trefila břevno. Odveta se uskuteční za týden v Prištině.

Západočeši ani ve druhém soutěžním utkání po návratu trenéra Miroslava Koubka nezvítězili a nevstřelili gól. V sobotu zahájili novou sezonu první ligy porážkou 0:1 v Teplicích.

"Výsledek je samozřejmě mrzutý. Myslím, že to bylo na čtyři nebo pět gólů," uvedl na tiskové konferenci Koubek. "Šance jsou před odvetou stále stejné, je to po prvním zápase otevřený duel. Máme nějaké poznání, že je to hratelný soupeř, což jsme samozřejmě věděli. Z hlediska domácího prostředí pro Dritu v odvetě by to mohlo být 50 na 50," dodal jednasedmdesátiletý nejstarší kouč české ligy.

Koubek udělal oproti duelu v Teplicích pět změn v základní sestavě. Dweh nastoupil ve středu obrany vedle uzdraveného Hejdy, další navrátilec po zranění Cadu hrál na pozici pravého beka. Od začátku dostali šanci i záložníci Traoré s Vydrou a útočník Chorý.

Několik úvodních plzeňských závarů odvrátila obrana Drity, ale ve 14. minutě domácí zaváhali. Tahiri postupoval sám na brankáře Staňka, který ho mimo pokutové území srazil, ale ke štěstí Viktorie dostal pouze žlutou kartu.

"Nebyl jsem klidný. Pokud to rozhodčí posoudil jako faul, hned mě napadlo: Byl tam někdo, kdo to mohl křižovat? Nebo je Jindra poslední? Rozhodčí to takhle vyhodnotil a oddychl jsem si," připustil Koubek. "Takový oranžový faul," řekl Chorý. "Podle mě jasná červená karta," mínil řecký trenér Drity Akis Vavalis.

Západočeši pak sice častěji drželi míč a kontrolovali hru, ale až v závěru první půle si vytvořili dvě větší šance. Traoré však ve slibné pozici trefil obránce a Chorý zase nohu gólmana Smakiqiho.

Domácí od začátku druhého dějství dominovali. V 49. minutě Chorý hlavou sklepl míč na Vydru a ten zblízka z voleje napálil břevno. V 60. minutě po rohu Smakiqi vyrazil Mosquerovu hlavičku a později zastavil i Chorého pokus hlavou.

Plzeňští si před více než 10 tisícovkami diváků místy vytvořili až drtivý tlak. Hosté vypadali na pokraji sil a pouze odkopávali míče, Západočeši se ale dál trápili v zakončení. Neujala se Vydrova střela po otočce, Mosquera tečovanou ranou trefil břevno.

Kosovské mužstvo z první šance po změně stran mohlo v 86. minutě skórovat, ale Dabiqaj po brejku sám před Staňkem těsně branku. "Musíte se jen modlit. To jsou zákony fotbalu, to je absolutní klasika. Bušíte, bušíte a každý soupeř si vytvoří šanci," poznamenal Koubek.

V závěru už se Plzeňští do většího náporu nedostali, gólmana Smakiqiho neohrozili ani během šestiminutového nastavení. "Problémem zápasu byla realizace šancí, proto je výsledek 0:0. Neměli jsme pravděpodobně kvalitu v koncovce, neměli jsme trochu i štěstí a byl tam výborný brankář, který měl dnes dobrý den. Nic se k nám ani neodrazilo," řekl Koubek.

Viktoria, která pro postup do skupiny potřebuje vyřadit tři soupeře, tak v kvalifikaci evropských pohárů doma přerušila sérii osmi výher. Pokud Plzeň zvládne odvetu, utká se ve 3. předkole s vítězem souboje mezi maltskou Gzirou a lucemburským Dudelange. Jejich první zápas skončil domácím vítězstvím Gziry 2:0.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Viktoria Plzeň - FC Drita 0:0

Rozhodčí: Nalbandjan - Kazarjan, Hovhannisjan (všichni Arm.). ŽK: Staněk, Traoré - Krasniqi, Baftiu, Ovouka, Jashari, Smakiqi, Broja. Diváci: 10.334.

Plzeň: Staněk - Cadu (69. Řezník), Hejda, Dweh, Sýkora - Kalvach, Traoré (69. Durosinmi) - Vydra, Vlkanova (46. Bucha), Kopic (55. Mosquera) - Chorý (79. Kliment). Trenér: Koubek.

Drita: Smakiqi - Besnik Krasniqi, Salihu, Agyare, Thaqi - Broja, Baftiu (64. Dabiqaj) - Selmani (78. Prapashtica), Jashari (89. Blerim Krasniqi), Ovouka (64. Ajzeraj) - Tahiri (79. Vitija). Trenér: Vavalis.