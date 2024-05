Pro Čechy "no name", v Polsku ho řešil prezident. Fučík sní o nečekaném startu na MS

Po zápase Polska proti Lotyšsku se brankář Tomáš Fučík s úsměvem procházel po mix zóně a sledoval spoluhráče. Polákům sice vychytal první bod na hokejovém mistrovství světa po 22 letech John Murray, ale také český rodák je součástí polské reprezentace a věří, že se v Ostravě do branky postaví.

Třicetiletý Fučík se narodil v Třebíči. V Česku chytal také za Jihlavu, krátce v Liberci nebo mezinárodní EBEL ligu ve Znojmě. Od roku 2016 pak zapsal celkem šest sezon v polské lize, kde vystřídal Jastrzebie, Gdaňsk a aktuálně působí v Tychách.

"Už po dvou sezonách jsem dostal první laso ze svazu, akorát jsem musel v Polsku ještě další roky odehrát, abych měl na občanství právo. Do toho jsem si v Polsku našel ženu, což mělo také vliv na to, že jsem nakonec občanství dostal," popisuje gólman.

Celý proces se docela táhl a oficiální potvrzení přišlo teprve dva dny před startem šampionátu v Ostravě a v Praze. "Klíčový byl podpis prezidenta, který jsem dostal na konci dubna," vysvětlil Fučík.

"Dokonce jsem se dozvěděl, že naše rodina má kořeny ve Lvově, který kdysi k Polsku patřil. Dostat občanství není lehké, nedostane to každý, kdo si o to zažádá. Vážím si toho," pokračuje.

V Liberci chytal v roce 2015 jedno extraligové utkání v boji o záchranu. Přestup se ale zadrhl na vysokém tabulkovém odstupném.

"Mohl jsem se pohybovat minimálně na farmě v Benátkách a říkat si o šanci v extralize. Jenže tabulkové hodnoty… Mohl jsem podepsat na tři roky, ale úplně to shořelo. Třebíč dělala s přestupem hodně problémů, takže ani tam jsem pokračovat nechtěl," vzpomíná Fučík.

Wszystkie formalności załatwione😊 Bramkarz Tomas Fucik otrzymał paszport🇵🇱 pic.twitter.com/5nvmZl06b8 — PZHL - PIHF (@PZHL) May 8, 2024

Jak říká, v Polsku našel štěstí po sportovní i životní stránce.

"Našel jsem tam své místo, kde mi lidé věří, kde za mnou stojí. To je pro brankáře to nejdůležitější. Našel jsem si tam ženu, za rozhodnutí odejít do Polska jsem teď opravdu rád," usmívá se.

Fučíkova manželka Aneta Blaszaková také hraje hokej a nyní pracuje v havířovské nemocnici. Takže z dějiště turnaje v Ostravě to má Fučík domů jen na několik minut cesty.

Situace v polském brankovišti je z hlediska národností vůbec zajímavá. Jedničkou je rodilý Američan John Murray, s mnoha zkušenostmi z MS nižších divizí v polském dresu. A s Fučíkem trojici doplňuje David Zabolotny, který přišel na svět v Německu.

"Hokej i liga v Polsku jde nahoru, ale ve výchově brankářů mají rezervy. Na tom musí zamakat, pokud nebudou chtít mít v bráně Američana nebo Čecha," podotýká Fučík.

Před pár lety chytal za polskou reprezentaci jiný Čech, Ondřej Raszka z Třince. V rozhovoru pro Aktuálně.cz na to vzpomínal, ale kariéru uzavřel před dvěma lety a letošní šampionát už se ho netýká.

Bod za porážku 4:5 v prodloužení s obhájci bronzu Lotyši vychytal Murray, na střídačce byl Zabolotny. Fučík i tak věří, že v dalším programu turnaje dostane také on svou šanci přímo na ledě.

"Vím, že pro české fanoušky jsem 'no name', ale má to tady pro mě výjimečný nádech. A doufám, že když už všichni strávili hodně času u toho, abych občanství dostal, tak že šanci dostanu," říká Fučík.

"Chci být nachystaný na každý zápas. Stěžejní pro nás asi budou duely s Francií a Kazachstánem, ale proč bychom třeba nemohli okrást někoho z favoritů?" uzavírá naturalizovaný Polák.

Ziskem jednoho bodu proti Lotyšsku už Poláci jistou senzaci způsobili. Dnes večer je čeká ještě o kus těžší zkouška proti nabušeným Švédům.