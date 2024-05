Obavy o Kubalíka byly naštěstí zbytečné. Z nárazu do hrazení vyvázl bez vážného úrazu

Útočník hokejové reprezentace Dominik Kubalík neutrpěl v sobotním utkání s Nory vážnější zranění. Start osmadvacetiletého kanonýra v pondělním utkání se Švýcary je s otazníkem, jeho další působení na turnaji ale není ohroženo. Novinářům to dnes řekl jeden z lékařů českého týmu Antonín Chochola.

Velké obavy o Kubalíka, který se stal v pátek otcem dcery, ale přesto pak odehrál úvodní duel s Finy, přišly ve 45. minutě sobotního zápasu.

Útočník Ottawy v zámořské NHL narazil po souboji s útočníkem Martinem Rönnildem do hrazení a zdálo se, že si při nešťastném momentu poranil nohu.

Obavy o jeho zdraví ještě zvýšil jeho odchod z ledu, který opouštěl jen za pomoci ostatních, a ani výraz jeho tváře nevěstil nic dobrého. I proto bylo trochu překvapením, že se pak do hry ještě vrátil a zápas, v němž svěřenci kouče přes manko 1:3 dovedli k vítězství 6:3, dohrál.

"Jako zatrnulo každému fanouškovi českého hokeje, tak nám zatrnulo taky. Vypadalo to velice vážně," připustil Chochola.

"Naštěstí po primárním vyšetření, když jsme zjistili jeho aktuální stav, se ukázalo, že Dominik utrpěl poranění v dolní polovině těla, které by ho však nemělo vyřadit z následujících dní v turnaji. Po dohodě s ním jsme mu dovolili návrat do hry," popsal Chochola.

Neprozradil ale, jak moc zdravotní problém Kubalíka limituje. "V této chvíli nemůžeme říct, jestli vynechá nějaký zápas či rozbruslení. Ale není to tak vážný stav, který by ho natrvalo vyloučil z turnaje," ujistil Chochola.

Vývoj v dalších dnech nechtěl odhadovat.

"Každé poranění se nějakým způsobem vyvíjí. Dominik je v péči fyzioterapeutů, kteří na něm intenzivně pracují, jeho stav sledujeme. Monitorujeme ho několikrát denně a podle toho budeme komunikovat s trenéry. Dominik podle toho bude pokračovat dál v turnaji. Zda jsem optimista pro zítřek? Nejsem schopen přesně zodpovědět, protože ten stav je v současné době v dynamickém vývoji," řekl Chochola.

Sám zažil každopádně poklidnější vstup do turnaje než před rokem, kdy se národní mužstvo potýkalo s jedním problémem za druhým a turnaj skončil pro klíčové útočníky Filipa Chytila s Lukášem Sedlákem.

"Hráči absolvovali dva těžké zápasy, v nichž bylo plno fyzických kontaktů, plno zblokovaných střel. Všechny tyto zákroky se mohou projevit na zdravotním stavu. A projevily se, ale naštěstí ne tak závažným způsobem, že by to nějakého hráče vyřadilo z turnaje. Je to klidnější začátek než loni," uvedl Chochola.