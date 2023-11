V Plzni to nebylo fér, prohlásil kouč Dinama. Tahání ofsajdových čar je prý náhodné

Fotbalisté Plzně slavili jako první český tým v historii postup ze skupiny evropského poháru už po čtyřech zápasech, jejich soupeř ze Záhřebu jen těžko kousal pocity křivdy. "Myslím si, že dneska to nebylo úplně férové," prohlásil kouč Dinama Sergej Jakirovič po čtvrteční prohře 0:1 na západě Čech.

V prvním duelu v chorvatské metropoli vyhrála Viktoria 1:0 gólem z penalty a stejným způsobem se v utkání Evropské konferenční ligy dostala do vedení i ve Štruncových sadech.

"Penalta proti nám mi připadá minimálně divná," čílil se Jakirovič. Dinamu se velmi nelíbilo posouzení penaltového zákroku i při prvním střetnutí v Záhřebu.

Po změně stran nařídil v Plzni sudí penaltu i pro hosty, po intervenci videorozhodčího ji však odvolal.

V nastaveném čase pak vstřelili Chorvaté vyrovnávací gól, do děje však znovu vstoupil VAR a opět hosty nepotěšil. Kvůli těsnému postavení mimo hru trefu zrušil.

"Připadá mi, že tahání ofsajdových čar je takové náhodné," stýskal si Jakirovič. "Prostě tomu nerozumím," vrtěl nespokojeně hlavou. "Mám ale pocit, že to není náhoda," doplnil.

Kouč vítězů Miroslav Koubek se do sáhodlouhých rozborů verdiktů rozhodčích pochopitelně nepouštěl.

"Byly určité chvíle, které se zkoumaly. Soupeř už se radoval, pak jsme se zase radovali my. VAR to prokázal, jak to prokázal a ten se v tu chvíli nemýlí," prohlásil.

Víc se užíval to, že jeho svěřenci při premiéře v hlavní fázi Konferenční ligy vyhráli všechna čtyři úvodní utkání a dvě kola před koncem skupiny C mají jisté první místo.

"Je to určitě emociální a speciální chvíle. Jak jsem se dozvěděl, udělali jsme zase nějaký rekord, že už po čtyřech kolech je české mužstvo postupující," liboval si Koubek.

"Museli jsme utkání vydřít, vybojovat. Druhou půli už nám docházely síly. Závěr byl opravdu hektický a všichni jsme si oddychli a zaradovali se, když rozhodčí pískl konec," přiznal Koubek.

Při závěrečné děkovačce s domácími fanoušky předvedl i speciální oslavné gesto. "Nebudu dělat přemety, to už by se mi asi poškodilo zdraví. Ale takovou piruetku ještě zvládnu. Na levou, pravou nohu. To není problém," podotkl plzeňský trenér s úsměvem.

Jistota postupu v Konferenční lize podle něj Viktorii pomůže ve zbytku podzimní části sezony.

"Je to důležité. Teď nechci předjímat, jaké uděláme kádrové opatření do dalších zápasů. Ještě nás čeká skutečně náročný program. Nepochybně budeme muset využít celou šířku kádru. Zamyslíme se nad tím, kde budeme hledat aktuálně větší priority," dumal Koubek, jehož mužstvo je v české lize třetí.

"Vím, že v dalších dvou zápasech Konferenční ligy hrajeme i o český koeficient. Víme, že se to nehraje každý den a jsou tam benefity i pro klub. Ale po nějaké zralé úvaze dostanou v ligových a pohárových zápasech prostor další hráči, kteří teď trpělivě a velmi ukázněně čekali na šanci," přidal někdejší brankář.