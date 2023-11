Mourinho fénoval hráče hned v kabině. Příšerný výkon, prohlásil a Slavii jen chválil

Zatímco fotbalisté Slavie po vítězství nad AS Řím 2:0 zářili štěstím, kouč Italů José Mourinho po utkání Evropské ligy zuřil. "Prohráli jsme příšerným způsobem, jsem super zklamaný," prohlásil slavný portugalský kouč po pražském duelu.

Zklamaná hvězda AS Řím Romelu Lukaku po prohře se Slavií Praha | Foto: Reuters

Aby nedošlo k mýlce - vítěz Ligy mistrů, Evropské ligy i Evropské konferenční ligy ani v nejmenším nezpochybňoval nadšený výkon červenobílých.

"Slavia si vítězství naprosto jednoznačně zasloužila," ujistil Mourinho v hodnocení pražského střetnutí.

"Ne všechny zápasy jsou takhle jasné, někdy je výhra méně zasloužená, ale to není dnešní případ," prohlásil portugalský stratég.

"My jsme si jednoznačně zasloužili prohrát," zopakoval pro jistotu ještě jednou.

Představení vyslanců italské metropole nechápal. "Nedokážu si ten výkon vysvětlit, sám nevím," krčil bezradně rameny.

Na utkání Mourinho z hlediska svého celku nenašel nic pozitivního. "Nepodařilo se nám vyhrát jediný souboj jeden na jednoho, z individuálního hlediska nefungovalo nic. Hráči nedodrželi prakticky žádné pokyny. Nelíbilo se mi prakticky nic," láteřil rodák ze Setúbalu.

"jJediný hráč, který se mi líbil, byl Bove," omilostnil přece jen alespoň jednoho svěřence.

A zatímco jindy hodnotí své fotbalisty s chladnou hlavou, tentokrát se do nich pustil hned po závěrečném hvizdu.

"Po zápase jsem si udělal rychlou analýzu hry s hráči v kabině. Nedělám to rád, nechávám to až na další den, ale dnes jsem to tak cítil," prozradil Mourinho, že jeho fotbalisté dostali hned v šatně pořádný fén.

"Možná proto, že jsem neseděl na lavičce a měl jsem od toho odstup," doplnil bývalý kouč Chelsea, Interu Milán, Realu Madrid či FC Porto, jenž si na tribuně odpykal poslední část čtyřzápasového trestu za chování po prohraném finále minulého ročníku.

Přestože AS Řím po prohře v Praze klesl v tabulce skupiny na druhé místo, stejně jako Pražané už má jistotu, že evropský pohár bude hrát i na jaře.