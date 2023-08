Plzeň trápí před odvetou na Maltě marodka. Nebude to snadné, varuje Koubek

Podle trenéra plzeňských fotbalistů Miroslava Koubka bude čtvrteční odveta 3. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti maltské Gziry těžší než úvodní zápas, který Viktoria doma suverénně vyhrála 4:0.

Jednasedmdesátiletý kouč považuje za problém, že v týmu Západočechů pro utkání v Ta' Qali je pouze 16 zdravých hráčů. Uvedl to v rozhovoru pro Radiožurnál.

"Ve čtvrtek to bude těžší zápas. Samozřejmě jsou tady nějaké klimatické podmínky, které nejsou úplně komfortní. I když nebudou ani pro maltského soupeře. Bylo vidět už v Plzni, že Gzira je statečné, bojovné mužstvo. Vím, že nás tady nečeká nic lehkého, budou se určitě prezentovat bojovným výkonem a budou nám to chtít co nejvíc znepříjemnit. Musíme být velice ve střehu," řekl Koubek.

Plzeňští minulý čtvrtek nad maltským outsiderem od začátku do konce dominovali. Góly vstřelili Pavel Bucha, Rafiu Durosinmi, Pavel Šulc a střídající Jan Kopic, domácí hráči navíc čtyřikrát trefili brankovou konstrukci. Gzira s šesti Jihoameričany v základní sestavě prakticky neohrozila brankáře Jindřicha Staňka.

"Vždycky je to o tom, co jim z našeho pohledu dovolíme. Hráli jsme ten zápas dobře, hlavně v atributech presinku a přepínání po ztrátě míče. Bylo vidět, že jim to trošku dělalo problém. Pod tlakem, který jsme na ně vytvořili v některých fázích hry, úplně nepřišly na odiv jejich technické dovednosti," mínil Koubek.

Západočeši po jeho návratu na lavičku úvodní tři soutěžní utkání v sezoně nevyhráli, ale vydřeným triumfem 2:1 nad Dritou v odvetě 2. předkola Konferenční ligy nastartovali vítěznou sérii, která aktuálně čítá čtyři zápasy.

"Dostali jsme se do úzkých, jeli jsme do Prištiny s nulovým náskokem, bylo to 0:0. Toužili jsme to zvládnout, což se podařilo. Možná, že v ten moment se uvolnilo napětí v hlavách hráčů a začali ukazovat svůj potenciál," prohlásil plzeňský trenér.

V Ta' Qali bude postrádat hned osm hráčů. Vedle zraněných obránců Milana Havla, Luďka Pernici, Filipa Čiháka a univerzála Jana Sýkory kvůli zdravotním problémům zůstali doma také ofenzivní hráči Tomáš Chorý, Matěj Vydra, Erik Jirka i krajní bek Radim Řezník.

"Je to problém. Hrajeme čtvrtý anglický týden. Čím víc máte hráčů, tím víc můžete zátěž rozložit. Pokud se to scvrkává na 16 hráčů, tak to zas až tak nerozkládáte," dodal Koubek.

Pokud Viktoria v odvetě s Gzirou nedopustí senzaci, v závěrečném 4. předkole o skupinu se utká s vítězem souboje mezi kazachstánským Tobolem Kostanaj a severoirským Derry City. Úvodní duel Tobol doma vyhrál 1:0.