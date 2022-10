Koeficientu pomohlo jen Slovácko, náskok českých klubů v žebříčku se tenčí

České fotbalové kluby po čtvrtém kole skupinové fáze evropských pohárů v žebříčku národních koeficientů nadále drží 13. místo, jejich náskok před 16. příčkou se ale oproti minulému týdnu výrazně snížil.

Na aktuálně šestnáctou Ukrajinu mají tuzemské týmy k dobru 0,55 bodu. Pozice v elitní patnáctce znamená účast pěti mužstev v pohárech. V této sezoně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2024/25.

Česko mělo po minulém týdnu k dobru 1,335 bodu na tehdy šestnácté Rusko, které kvůli invazi na Ukrajinu v této sezoně soutěže UEFA nehraje. Po čtvrtém z šesti kol skupinové fáze pohárů ale tuzemské kluby ztratily více než polovinu z náskoku na 16. místo, na němž aktuálně figuruje Ukrajina.

Body v tomto týdnu získalo jen Slovácko po překvapivém vítězství 2:1 v Nice v Evropské konferenční lize. Pražská Slavia prohrála ve stejné soutěži v Kluži 0:2 a Plzeň v Lize mistrů doma podlehla favorizovanému Bayernu Mnichov 2:4.

Česko zapsalo půl bodu stejně jako dvanácté Norsko, na které tuzemské kluby nadále ztrácejí 0,7 bodu. Za vítězství v hlavní fázi pohárů jsou dva body, za remízu jeden. Zisk se dělí počtem účastníků dané země, v českém případě čtyřmi.

Oproti minulému týdnu si výrazně polepšilo Turecko. Nasbíralo čtyři výhry a poskočilo na 14. místo o pouhých 0,15 bodu za Česko. Na 15. příčku kleslo Švýcarsko s aktuálním mankem 0,375 bodu na tuzemské kluby.

Šestnáctá Ukrajina stáhla Česko o jednu desetinu a sedmnácté Dánsko o tři desetiny bodu. Severská země ze 17. příčky ztrácí na 13. pozici 1,425 bodu. Tuzemské týmy k minimálně 15. místu, které jako poslední znamená pět zástupců v pohárech, potřebují ze čtveřice nejbližších pronásledovatelů za sebou nechat aspoň dvě země. Devatenácté Chorvatsko už ztrácí na Česko 2,65 bodu a navíc má ve hře jen Dinamo Záhřeb.

Česko vstupovalo do této pohárové sezony kvůli poklesu v žebříčku poprvé od ročníku 2014/15 jen se čtyřmi zástupci. Aktuálně se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku, pro sezonu 2023/24 už je rozhodnuto o tom, že tuzemský fotbal vyšle do pohárů znovu jen čtyři kluby.