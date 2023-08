Divočina v Kosovu. Plzeň vydřela postup přes Dritu z penalty ve 24. minutě nastavení

Fotbalisté Plzně v dramatické odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy zvítězili na hřišti kosovské Drity 2:1 díky penaltě Erika Jirky z 24. minuty nastaveného času. Favorizovaná Viktoria v součtu s domácí bezbrankovou remízou postoupila do další fáze kvalifikace. Dvojzápas s maltskou Gzirou rozehraje příští týden doma.

Utkání v Prištině, které bylo dvakrát přerušeno kvůli částečnému výpadku světel, gólově otevřel v 76. minutě střídající Rafiu Durosinmi. Poté srovnal další náhradník Blerim Krasniqi, jenž byl následně vyloučen, a těsně před koncem rozhodl Slovák Jirka. Viktoria ve čtvrtém soutěžním duelu sezony pod staronovým trenérem Miroslavem Koubkem poprvé zvítězila.

"Za mužstvo jsem si určitě oddechl, přál jsem si, aby to mužstvo dokázalo. O mě až tak úplně nejde, dělám svoji práci, věřím svojí práci. Teď to úplně nepřinášelo ovoce. Chybělo vždycky strašně málo. Mně bylo kluků až líto. Teď je to pro ně dárek, který si sami nadělili," řekl Koubek v rozhovoru pro Radiožurnál.

Hosté se v kosovské metropoli od začátku snažili útočit, ale podobně jako v Plzni naráželi na pevný defenzivní blok soupeře. Do zakončení se tak v první půli příliš nedostávali, Kalvachovu střelu si pohlídal brankář Smakiqi.

Hráči Drity spíše vyčkávali, ale ve 26. minutě Jashari po protiútoku zamířil o kousek vedle. Na druhé straně Kopic po souhře s Chorým v dobré pozici v šestnáctce nedokázal přesně vystřelit.

Po změně stran na stadionu částečně vypadlo osvětlení. Rozhodčí Sundberg poprvé přerušil zápas ve 49. minutě. Po zhruba desetiminutové přestávce, během níž se světla podařila postupně nahodit, se opět mohlo hrát. V 65. minutě sice problematický stožár znovu zhasnul, ale po kratší pauze než v prvním případě se znovu rozsvítil.

"Pravděpodobně jsem takový zápas úplně nezažil," přiznal Koubek. "Kvůli osvětlení jsem ještě přerušení nezažil, ale třeba kvůli vběhnutí fanoušků na hřiště. Všelijaké situace se v zápase můžou vyskytnout," přidal Jirka.

Poté si obě mužstva vytvořila dobré šance. Plzeňský Chorý v 70. minutě hlavičkoval do břevna a hostující gólman Staněk zlikvidoval Alzerajovu ránu z úhlu.

Hosté v 76. minutě otevřeli skóre. Čerstvý náhradník Durosinmi po několika desítkách sekund na hřišti si naskočil na Jirkův centr a hlavou překonal Smakiqiho. "Potřebovali jsme posílit špici, kde se kluci úplně neprosadili. Celé jsme to otočili a dali tam tři nové hráče. Rafa to určitě brankou dostal do větší kvality," ocenil Koubek nigerijského útočníka.

Západočeši ale následně nabídli Dritě několik šancí. V 88. minutě Dabiqaj ještě trefil boční síť, ale ve druhé z avizovaného osmnáctiminutového nastavení po několika nedůslednostech v obraně vyrovnal Blerim Krasniqi.

Střídající útočník kosovského mužstva dostal za přehnaně emotivní gólovou oslavu žlutou kartu, v závěru nastavení byl napomínán podruhé a hřiště musel předčasně opustit. Plzeňští nakonec krátkou přesilovku využili. Besnik Krasniqi v pokutovém území zahrál rukou a Jirka na začátku 24. nastavené minuty penaltu chladnokrevně proměnil.

"Jak jsem viděl, že rozhodčí ukázal na bílý puntík, tak hned jsem věděl, že si ji beru a jdu ji kopat já. Už jsem takové rozhodující penalty kopal i za reprezentaci. Důležité je, že jsem si věřil. Jsem rád, že jsem ji proměnil," uvedl Jirka.

Těsně před koncem ještě Viktorii zachránil Staněk, jenž vytáhl nad břevno Jashariho ránu. Západočeši vyhráli teprve druhý z posledních 11 soutěžních zápasů, ale v předkolech evropských pohárů protáhli sérii bez porážky na osm utkání.

Odvetné utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

FC Drita - Viktoria Plzeň 1:2 (0:0)

Branky: 90.+2 Blerim Krasniqi - 76. Durosinmi, 90.+24 Jirka z pen. Rozhodčí: Sundberg - Yurdakul, Mastrup (všichni Dán.). ŽK: Tahiri, Jashari, Behluli, Blerim Krasniqi - Kalvach, Hejda, Durosimni, Kliment. ČK: 90.+19 Blerim Krasniqi. První zápas: 0:0, postoupila Plzeň.

Drita: Smakiqi - Besnik Krasniqi, Salihu, Agyare (81. Ovouka), Thaqi - Baftiu (81. Dabiqaj), Broja - Selmani (90.+14 Prapashtica), Jashari, Ajzeraj - Tahiri (77. Blerim Krasniqi). Trenér: Vavalis.

Plzeň: Staněk - Hejda (90.+26 Jemelka), Hranáč, Dweh - Traoré, Kalvach - Jirka, Kopic (75. Durosinmi), Sýkora - Vydra (46. Mosquera), Chorý (90. Kliment). Trenér: Koubek.