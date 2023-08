Kouč Koubek byl prý pěkně vytočený. Tady jde sranda stranou, říká Hubník k Plzni

Pohárový propadák, nebo pozitivní impulz po zpackaném startu do podzimní části sezony. Viktorii Plzeň půjde v dnešní odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti kosovské Drity o hodně. "Pohárový zápas musí zvládnout, ale upřímně jim to nezávidím," říká bývalý stoper západočeského týmu Roman Hubník.

Roman Hubník byl jednou z tváří zlaté éry Plzně - s Viktorií slavil třikrát mistrovský titul, v dresu Viktorie si zahrál i Ligu mistrů. V sezoně 2014-15 si zahrál i pod koučem Miroslavem Koubkem, který se letos v létě na západ Čech vrátil.

Z posledních deseti soutěžních zápasů Plzeň vyhrála pouze jednou, a to na Spartě, která už měla jistý titul. Často se mluví o problémech s produktivitou, ale třeba proti Hradci Králové tolik šancí neměla. Kde je podle vás problém?

Plzeň evidentně začala novou sezonu tak, jak tu minulou dokončila. Sice má spoustu zraněných hráčů, ale především těch defenzivních. Když si tým vytvoří nějaké šance a nepromění je, vždy je to odpovědnost ofenzivních fotbalistů. Když jsem ještě ve Viktorce hrál já, byly zápasy, kdy jsme si vytvořili pět, šest šancí, ale dali z nich čtyři góly. Blbý je, že Plzeň začátek ročníku nechytla a přestože v přípravě nastřílela hromadu branek, v soutěžních zápasech se to neprojevuje.

Střelecké trápení proti Hradci prolomil až v 81. minutě obránce Hejda, jenže pak přišly dva zkraty - penaltu soupeře ještě domácí přežili, ale inkasovali dokonce několik vteřin po nastaveném čase. Toho by se měl tak zkušený tým vyvarovat, ne?

Přesně tak, mančaft jako Plzeň nemůže inkasovat v šesté minutě nastavení, takové zápasy se musí uhrát úplně jinak. Kdyby vyhrála 1:0, nikdo se už neptá, po jakém výkonu to bylo. Ale má jen bod za domácí remízu s Hradcem, což je velice málo. Úvod soutěže prostě nechytla a je nejvyšší čas s tím něco udělat, aby ten vršek tabulky neutekl.

Vy jako stoper to můžete posoudit nejlépe - jak mohlo dojít k situaci, při níž Viktoria inkasovala vyrovnávací branku?

Nevím, jestli bránící Jemelka o útočníkovi Hradce věděl, ale asi ano. Šašinka je výborný hlavičkář, na Jemelku si naskočil, ten navíc ani moc do vzduchu nešel. U takového centru musí zajet obránce útočícímu soupeři vyloženě do těla.

Někteří viktoriáni navíc v závěru nevypadali, že by byli stoprocentně disciplinovaní, viz Mosquerův zbytečný zákrok loktem, po kterém následoval pokutový kop, nebo následné rozšlapávání penaltového puntíku brankářem Staňkem.

Trenér vždycky své svěřence nabádá, ať se soustředí na hru. Mosquera je zrovna tím, kdo dva zápasy zvládne a další dva pak ne. Člověk v roli kouče jim to může říkat stokrát, v průběhu týdne, na trénincích, před zápasem, ale co pak ten kluk na hřišti udělá, to už nevlivní. Každopádně trenér Koubek musel být hodně naštvaný a asi si to hodně vyříkávali.

Ano, to bylo patrné i z videa, které prolétlo sociálními sítěmi a na kterém kouč Viktorie poslal po zápase rozhodčí kamsi…

Slyšel jsem, že byl hodně vytočený. Když já jsem byl v Plzni, těch slabších zápasů jsme měli rozhodně méně. Nám se s ním dařilo a udělali jsme titul. Pamatuju si ho jako jednoho z trenérů, který měl vždycky do detailů propracovanou taktiku. Když ještě působil v Hradci, udělal s ním velký kus práce, je ale hrozně těžké jít do Plzně a začít hned vyhrávat.

Na veřejnosti působí Miroslav Koubek spíš klidnějším, přemýšlivým dojmem. Za dveřmi kabiny je takovým bouřlivákem?

Když jsem se s ním bavil i mimo fotbalové povinnosti, vždycky jsme si hrozně hezky popovídali. Fotbal ho pořád ještě baví a nechce už jen sedět doma. Každý trenér je do nějaké míry nervák. U někoho pozorujete už na hřišti, že je impulzivní, jiný spustí až v kabině. Pan Koubek je zrovna ten druhý typ.

Co se podle vás teď děje teď v Plzni?

Atmosféra tam nebude úplně dobrá. Na tréninky kluci asi nechodí úplně šťastně a radostně a každá srandička jde stranou. Je třeba se maximálně soustředit na jakýkoli detail. Pohárový zápas musí zvládnout, ale upřímně jim to nezávidím, nejsou v takové herní pohodě, v jaké by měli být.

S trenérem Koubkem jste jeden pohárový průšvih v Plzni zažil. Před osmi lety jste vypadli z předkola Ligy mistrů, když jste nestačili na izraelské Maccabi Tel Aviv. Kouče to pak stálo místo…

Na ten zápas si pamatuju velmi dobře. Z Izraele jsme odjížděli s krásným výsledkem 2:1, nikdo nepředpokládal, že tenhle náskok můžeme ztratit. Už od začátku ale bylo znát, že jsme jen bránili postup, navíc jsme nedali nějakou gólovku a najednou jsme dostali na 1:0, rozklepala se nám kolena. Nezvládli jsme to, přišla penalta, výsledek 0:2 a my byli bez pohárů.

Jak moc Plzeň ovlivní mizerný vstup do sezony? Má na to, aby se ještě porvala o titul?

Má. Sparta se Slavií rozjely ligu podle představ, ale pořád je začátek ročníku. Bude záležet i na pohárových výsledcích, kdo kam postoupí nebo nepostoupí, systém liga, pohár, liga, pohár je náročný. Plzeň nezačala dobře, ale věřím, že ještě není nic ztraceno.