Slovenská kletba trvá, zoufají si Maďaři. Hned po prvním duelu propadli malomyslnosti

před 1 hodinou

Byl to národnostně nejtřaskavější zápas úvodu kvalifikace o postup na fotbalové Euro 2020. Až na jednu bitku, kterou v hledišti trnavského stadionu rázně ukončili těžkooděnci, ale proběhl vyhecovaný střet Slovenska s Maďarskem relativně v klidu. Podívejte se na fotografie. Foto: Reuters

Odehráli v kvalifikaci o postup na fotbalové Euro 2020 teprve první zápas, ale i ten stačil, aby Maďaři propadli malomyslnosti. Čtvrteční prohra 0:2, navíc ve žhavém derby se Slovenskem, je těžce zasáhla.

"Slovenská kletba pokračuje," povzdechl si na svém webu maďarský deník 24.hu a připomněl nelichotivou statistiku. "Hráli jsme se Slováky popáté a zase z toho nebylo vítězství. Kvalifikace teprve začala a už ztrácíme. Chorvati mají Modriče a Velšané Balea, což je jiná liga. I z toho pohledu bylo střetnutí se Slováky pro Maďary nejdůležitější. Zápas roku ale nezvládli," doplnil deník.

Deník Pesti Srácok je ještě více skeptický. "Kvalifikační předehra na Slovensku přinesla zklamání. Nemá význam začít v cokoli věřit," vzdává se autor nadějí hned na počátku bojů o šampionát.

Slováci měli od začátku trnavského duelu převahu, nastřelili břevno a těsně před přestávkou je poslal do vedení Duda. Soupeř pak sice vyrovnal hru, ale gól dali znovu domácí. Pekaríkova trefa ještě neplatila kvůli ofsajdu, ale v 85. minutě zvýšil Rusnák.

Pavel Hapal vedl slovenský tým poprvé v kvalifikačním utkání a hned slavil plný bodový zisk. "Vítězství se nerodilo lehce," upozornil český kouč. "Důležité bylo, abychom se soupeři vyrovnali v agresivitě a osobních soubojích, což se nám až na pár výjimek podařilo," doplnil.

Do sestavy se nebál poslat 21letého Dávida Hancka a na stopera jen o rok staršího debutanta Denise Vavra. Nejpříjemněji ale Hapala překvapil 32letý Peter Pekarík, který laboroval se zraněním a v Hertě Berlín moc nehraje. "Je to velký profesionál. Na zápas se nachystal výborně, naběhal dokonce nejvíc kilometrů," vyzdvihl Hapal zkušeného hráče, jemuž naměřili dvanáct naběhaných kilometrů. "Měl jsem obavy, jestli takové rychlé tempo vydrží, ale zvládl to," chválil český kouč.

Italský stratég na maďarské lavičce Marco Rossi uznal, že protivník zvítězil zaslouženě. "S takovou hrou, jakou předváděli slovenští záložníci, museli vyhrát. Ve středu pole neprohráli snad jediný souboj. Až do inkasovaného gólu jsme ale hráli dobře, po něm už Slováci předváděli svůj fotbal, a navíc měli výborného brankáře," pokrčil rameny Rossi.

Na předzápasové tiskové konferenci se přitom tvářil velice sebevědomě a prohlásil, že zná přesně základní sestavu soupeře i způsob jeho hry. "Ale to se potvrdilo, Slováci nás ničím nepřekvapili," stál si za svým Rossi.