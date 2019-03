před 53 minutami

Večerní zápas s Českem? Pro Anglii, a je to cítit všude - od hráčů, z médií i od fanoušků - půjde o důležitý odpich do kvalifikace o postup na Euro. Albion se vydá na cestu, která dnes ve Wembley začne, a jak všichni v Anglii doufají, příští rok tam i skončí. Na devadesátitisícovém stadionu se totiž v červenci 2020 odehraje finále šampionátu, který jinak hostí hned 12 zemí. Ve hře je tak hodně. Co všechno před večerním výkopem duelu proti partě Jaroslava Šilhavého (20.45) také rezonuje?