V letadle máme obrovský komfort, chválí Masopust. Před Anglií netrénoval Sadílek

Čeští fotbalisté se v Praze dál připravují na úterní závěrečný zápas základní skupiny D mistrovství Evropy proti Anglii. Dnešní trénink před polednem na Strahově vynechal záložník Michal Sadílek, který má lehké zranění. V pondělí dopoledne se mužstvo přesune do dějiště utkání do Londýna.

Reprezentanti původně měli odcestovat do Anglie už dnes vpodvečer, realizační tým se ale nakonec rozhodl pozměnit plány a mužstvo zůstane déle v Praze, kde má během šampionátu základnu.

Poslední trénink na Strahově před odletem do Londýna absolvovali až na defenzivního univerzála Sadílka, který se v prvních dvou zápasech Eura proti Skotsku a Chorvatsku nevešel ani lavičku, všichni zbylí hráči. Nechyběl ani útočník Patrik Schick. Autor všech tří dosavadních českých branek na šampionátu v pátečním duelu s Chorvaty utrpěl krvavé zranění v obličeji, nos ale nemá zlomený a na úterý bude připraven.

Reprezentanti znovu trénovali za tropického vedra. V Anglii stejně jako v Glasgow, kde Češi odehráli první dva zápasy skupiny, panují o 15 stupňů nižší teploty. "Tady v Česku jsou docela tropy, ale na oba zápasy nám vyšlo dobré počasí. Dalo se v tom dobře hrát. Změny počasí jsou trochu nepříjemné, tělo to občas hůř snáší. Ale já zatím nic takového nepociťuji," řekl v on-line rozhovoru s novináři záložník Lukáš Masopust.

Jeho tým po úvodní výhře 2:0 nad Skotskem a remíze 1:1 s Chorvatskem vede skupinu, a pokud proti Anglii uhraje aspoň bod, překvapivě ovládne tabulku. Postup do vyřazovací fáze ještě nemají reprezentanti jistý, ale jsou k němu velmi blízko. Definitivu mohou získat dokonce ještě před úterním utkáním.

Do Londýna mužstvo vyrazí z Ruzyně v pondělí v 10:00 a odpoledne absolvuje tradiční předzápasový trénink na stadionu ve Wembley. Český celek měl mít původně základnu v Edinburghu, ale kvůli hrozbě karantény pro celý tým i v případě pouze jednoho pozitivního testu na koronavirus trénuje v Praze a k zápasům létá.

"Chtěl bych poděkovat všem, co se o nás starají, že udělali maximum, abychom měli co největší pohodlí při tom létání. Máme o trochu lepší letadlo, je tam fakt obrovský komfort. Snaží se nám to zpříjemnit, snaží se, aby i odbavování bylo co nejrychlejší," uvedl Masopust.

"Pochopitelně ty přesuny nejsou nic moc příjemného. Já osobně se trochu bojím létat, takže vzlety a nějaké turbulence mi nedělají moc dobře. Uvítal bych, kdyby se tolik lítat nemuselo, ale nedá se nic dělat, takhle to vyšlo," dodal slávistický krajní bek či záložník.