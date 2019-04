Dala Plzeň gól z ofsajdu? Nevíme, hájil se videorozhodčí. Vrba si stěžoval na průtahy

před 43 minutami

Trenér ostravských fotbalistů Bohumil Páník se po porážce 1:2 v 28. ligovém kole v Plzni zlobil, že si hlavní sudí Pavel Orel nešel po vítězné brance domácího Jeana-Davida Beauguela z 85. minuty celou situaci zkontrolovat k monitoru. Slezané se dožadovali ofsajdu, ale podle videorozhodčího Jiřího Adama nešlo z dostupných záběrů poznat, zda se přihrávající Radim Řezník skutečně nacházel v postavení mimo hru nebo ne

Plzeňský Patrik Hrošovský na startu 85. minuty našel pasem vzduchem za obranu nabíhajícího Řezníka, který byl na hraně ofsajdu, z první přihrál hlavou před branku a Beauguel sám před gólmanem Janem Laštůvkou nezaváhal. Sudí situaci pustili a Orel po konzultaci na dálku s videorozhodčím vítěznou branku uznal.

"Několikrát jsme si pouštěli záběry z ofsajdové kamery a v době kopu bez line technologie nedokážeme naprosto přesně říct, zda se o ofsajd jednalo, nebo nejednalo," řekl v O2 TV Adam. "Nejednalo se tedy o zjevné pochybení lajnového rozhodčího," dodal videorozhodčí utkání.

Slezané se zlobili hlavně kvůli tomu, že Orel si nešel celou situaci osobně zkontrolovat na monitor. "Já to (ten gól) neviděl. Mám to jen na WhatsApp nafocené. Nevidím toho hráče, který kope. Uvidím to až později. Rozhodčímu jsme ukazovali, aby se na to šel podívat. My jsme měli signál, že ta situace nebyla fér. Na to to video je, aby ten gól se posoudil," řekl na tiskové konferenci Páník.

"Vždyť u toho sedí spousta lidí, kteří to vidí. Něco se kontroluje a něco ne. To je nelogické. Je to kritický moment, ten se má vždy zkontrolovat. Než se dojde k půlce hřiště, je to minuta, tak ten VAR má dát signál rozhodčímu. Nevím, jaká ta pravidla jsou. Jestli jsou jiná, jsou špatná a musí se změnit," dodal zkušený kouč.

Ostravský obránce Patrizio Stronati považoval za hlavní chybu, že jeho tým vůbec nechal Hrošovského dlouhý pas zahrát. "Nevím, jestli to byl ofsajd, musím se na to ještě podávat. Ale spíš jsme se neměli nechat zatlačit, kdybychom ho dřív dostoupili, asi k pasu ani gólu nedojde," řekl Stronati. "Asi se rozhodčí mohl jít podívat. My hráči můžeme nějak zatlačit, ale když nešel, neuděláme s tím nic," dodal autor první branky.

Video výrazně zasáhlo i do prvního poločasu. V 19. minutě Orel za stavu 0:0 nařídil po zákroku na domácího Tomáše Chorého penaltu, ale po zhlédnutí záběrů u monitoru verdikt odvolal.

"Z dostupných záběrů jsme zahájili kontrolu a zaslali jsme rozhodčímu dva záběry. On na jejich základě rozhodl, že se o nedovolený zákrok nejednalo," uvedl Adam.

"Že touto cestou (videorozhodčího) světový fotbal půjde, tomu asi nikdo nezabrání a můžeme si říkat, co chceme. Mně spíš vadí doba rozhodnutí, někdy trvá až čtyři minuty, než se rozhodne. Možná by bylo na zvážení, aby ta rozhodnutí byla rychlejší. Každý můžeme mít na ten zákrok nebo na ten ofsajd svůj pohled," podotkl plzeňský trenér Pavel Vrba.