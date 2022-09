Vysoké pokuty i uzavřené hřiště. Fotbalový Chodov zná tresty za napadení rozhodčího

Pražský fotbalový svaz vynesl tresty v případu utkání Chodova s Klánovicemi. Utkání I.B třídy se hrálo v sobotu 10. září a po jeho skončení příznivci Chodova slovně i fyzicky napadli rozhodčího s delegátem. Pořadatelská služba ani předseda domácího klubu se agresi vůbec nesnažili zabránit.

Chodovu se zápas proti Klánovicím před dvanácti dny nepovedl. Porážku 1:6 neunesli ani někteří hráči, jeden z nich byl ve druhé půli vyloučen, hrající trenér po žluté kartě sám opustil lavičku náhradníků.

Při odchodu ze hřiště se stal devatenáctiletý rozhodčí Matyáš Hanzlík terčem zloby chodovských fanoušků.

Podle toho, co sudí posléze uvedl do zápisu o utkání, mu domácí včetně předsedy klubu Miroslava Holinky a hlavního pořadatele Tomáše Horálka hrubě nadávali, delegáta Pavla Sýkoru potom jeden z fanoušků násilně zatlačil do kabiny sudích.

Vše vrcholilo při odchodu z areálu. Pořadatel úmyslně navedl rozhodčího s delegátem přímo do hloučku fanoušků, kde došlo k pěstnímu napadení sudího. Hanzlík zmiňoval dokonce výhrůžky nožem a slova pořadatele Horálka "mazejte odsud, nebo vás fakt zabijou".

"Že by tam měl být nějaký nůž… Nevím, možná viděli jen vidlice na klobásy, které jsme tam grilovali," komentoval pro Aktuálně.cz v minulém týdnu situaci předseda Chodova Holinka. Slovní napadení dvojice přiznal, avšak fyzické násilí a vyhrožování podle svých slov neviděl.

Zástupci Chodova poskytli Pražskému fotbalovém svazu na svou obranu i videozáznam celého incidentu. K mírnějším trestům to však nevedlo.

"Hlasové projevy na záznamu potvrdily, že došlo k fyzickému násilí. Útočníky jsme ale nebyli schopní identifikovat," uvedl předseda disciplinární komise pražského svazu Richard Beneš. Zároveň oznámil, že komise při pokračování vyšetřování spolupracuje s policií.

V rámci fotbalových řádů potrestal chodovský klub pokutou ve výši 80 tisíc korun a uzavřením domácího hřiště na šest soutěžních zápasů. Chodov je musí sehrát mimo území Prahy 4, 9 a 10.

Předseda klubu Holinka dostal pokutu 20 tisíc korun a zákaz činnosti na osm měsíců. "Hrubým způsobem urážel delegované osoby a vyhrožoval jim, proto tento trest," okomentoval Beneš.

Hlavního pořadatele Horálka svaz potrestal pokutou 25 tisíc korun a zákazem činnosti na dva roky. "Pan Horálek nese na celém incidentu největší zavinění, protože byl klubem určen, aby chránil delegované osoby a zajišťoval pořádek," vysvětlil předseda disciplinární komise.