Slovácko - Slavia. Sešívaní zabojují o první jarní body ze hřiště soupeře

Sešívání v zimním přestupním období přišli o tři velké postavy svého týmu. Záložní řada postrádá Tomáše Součka s Josefem Hušbauerem, na hrotu po sobě zanechal místo kapitán Milan Škoda. Přišly sice nové posily, na sehranosti a soudržnosti týmu to však v úvodních zápasech bylo vidět. První duel Trpišovského tým nezvládl a ve vršovickém derby podlehl Bohemians 0:1. Doma s Opavou už to bylo daleko lepší, přesto definitivně Slavia rozhodla o své výhře až v závěrečných minutách, když Tecl pečetil výhru 2:0. Minimálně na takový výkon by chtěli Pražané navázat dnes, ideálně ho ještě vylepšit. Plzeň totiž ztrácí stále dost bodů, přesto jen na jaře vyhrává.