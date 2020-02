Slavia poprvé v sezoně prohrála. Po hrubce Frydrycha slaví stateční Bohemians

Fotbalisté Slavie v úvodním jarním kole první ligy překvapivě podlehli v Ďolíčku Bohemians 1905 0:1. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži prohráli poprvé od loňského dubna a po 26 zápasech.

Pražské derby rozhodl v 70. minutě po necelé půlminutě na trávníku střídající Jan Vodháněl. Náskok červenobílých v čele tabulky se po výhře druhé Plzně 3:0 v Opavě snížil na 13 bodů.

Slávisté přišli o ligovou neporazitelnost jako poslední tým v sezoně. Předtím svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského naposledy našli v nejvyšší soutěži přemožitele 21. dubna, kdy prohráli ve Zlíně rovněž 0:1.

"Klokani" porazili vršovického rivala po 10 ligových zápasech a poprvé od 20. září 2014, kdy doma vyhráli 2:0. Díky nečekanému vítězství se Bohemians posunuli na 11. místo tabulky.

V základní sestavě Slavie ze zimních posil nastoupil jen Musa, který si připsal premiérový soutěžní start v červenobílém dresu. Za domácí se poprvé představil Pulkrab hostující v Ďolíčku do konce sezony ze Sparty. Letenský odchovanec nastoupil v lize poprvé od loňského března. Jeho spoluhráč kapitán Jindřišek odehrál za "Klokany" 250. ligové utkání.

Chorvatský reprezentant do 21 let Musa dal o sobě vědět už ve druhé minutě, ale zpoza vápna mířil vedle. Do první větší šance domácích se dostal Pulkrab, jehož střelu v šestnáctce zblokoval Kúdela a gólman Kolář měl snadnou práci.

V 26. minutě vzbudil vášně souboj Köstla s hostujícím Traorém, po němž domácí obránce ve vápně spadl. Sudí Rejžek ale po konzultaci s videorozhodčím Orlem nechal pokračovat ve hře. Po více než půlhodině hry hlavičkoval nad Puškáč stejně jako o chvíli později Pulkrab, na opačné straně dopadl stejně Musa.

Ve druhé půli se první vážná akce zrodila až ve 64. minutě, Puškáč však po Bartkově centru zblízka v jasné šanci hlavičkoval vedle. O šest minut později se domácí dočkali. Frydrychovu rozehrávku vystihl Hronek, jehož centr po několika odrazech propadl ke střídajícímu Vodhánělovi a ten po necelé půlminutě na hřišti doklepl míč do sítě. Slavia inkasovala teprve popáté v ligové sezoně a venku po pěti duelech nejvyšší soutěže.

Vyrovnat mohl Frydrych, který hlavičkoval těsně vedle tyče. Na opačné straně šel sám na Koláře Vodháněl a gólmana se snažil přelobovat. Zdálo se, že slávistický brankář mimo vápno lehce škrtl rukou o míč, ale Rejžek po další debatě s Orlem opět nechal hru pokračovat.

V 90. minutě se zblízka neprosadil ve velké šanci hostující Musa. Definitivní pojistku na výhře Bohemians mohl v nastavení přidat Nečas, který však na Koláře nevyzrál.

21. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - Slavia Praha 1:0 (0:0)

Branka: 70. Vodháněl. Rozhodčí: Rejžek - Pečenka, Ratajová - Orel (video). ŽK: Pulkrab, Nečas - Frydrych, Provod. Diváci: 6277.

Bohemians: Le Giang - Köstl, Bederka, Šmíd - Vaníček (60. Bartek), Hronek, Jindřišek, Hůlka, Schumacher - Puškáč (69. Vodháněl), Pulkrab (77. Nečas). Trenér: Klusáček.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Provod - Masopust (72. Tecl), Ševčík, Traoré (65. Stanciu), Olayinka (79. Hellebrand) - Musa. Trenér: Trpišovský.