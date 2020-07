Slavia - Sparta. Nejlepší střelec Sparty Kozák začne na lavičce

Souboj o krále střelců

Jak již bylo zmíněno, momentálně nejlepší střelec ligy, Chorvat Petar Musa (14 gólů), dnešní utkání po dvou žlutých kartách z nadstavbové části vynechá. Sesadit z trůnu jej už dnes může Libor Kozák (14 gólů), který však začne utkání na lavičce. Promluvit do boje o nejlepšího střelce však stále může také boleslavský Lukáš Budínský (13 gólů), jehož tým se utká v zápase o kvalifikaci do Evropské ligy s jedním z týmů Jablonec/Liberec. Pokud by se dnešní utkání mimořádně povedlo Guéloru Kangovi (12 gólů), také on může do boje o čelo tabulky střelců promluvit.