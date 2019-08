Viktorka je za svou aktivitu v úvodu odměněna. Už ve 14. minutě se ujímá vedení zásluhou Aleše Čermáka, navrátilce do sestavy. Ofenzivní záložník po dlouhé přihrávce Hejdy přetlačil Svozila, dostal se před něj a z ostrého úhlu zkoušel svou slabší pravou nohou vypálit. A i když jeho rána neměla kdo ví jaké parametry, na obstřelení Šroma stačila. Míč se ještě odrazil do tyče a zapadl do brány.