Živě: Plzeň - Jablonec 3:2. Viktoria otočila zápas a stáhla náskok Slavie na 3 body

9. kolo Fortuna:ligy je téměř odehráno, chybí však ještě jeden zápas. A jde o utkání zřejmě nejočekávanější. Střetnou se v něm totiž Plzeň s Jabloncem, tedy týmy, které v minulé sezoně skončily na druhém, respektive čtvrtém místě. V pohárové Evropě to sice Západočechům ani Severočechům nevyšlo, v lize ale mají ty nejvyšší ambice. Na stejných příčkách jsou tyto celky i v této sezoně po neúplném devátém kole. Viktoria je druhá se 17 body, na vedoucí Slavii ztrácí 6 bodů. Jablonec je čtvrtý a získal jen o bod méně než jejich dnešní soupeř. O skóre lepší je ještě Mladá Boleslav, před tu se však Radovi svěřenci mohou dnes dostat. To Vrbův tým by doma rád potvrdil roli favorita a stáhl náskok Slavie.