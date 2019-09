Hráči nejsou dřeváci, ale trávník se musí kropit, zlobil se Hašek po holomajzně

Fotbalisté Bohemians 1905 sice poprvé v sezoně získali bod ze hřiště soupeře, ale jejich trenér Martin Hašek měl po remíze 0:0 ke spokojenosti daleko.

Kouč Pražanů Martin Hašek vinil z nezáživného zápasu špatný trávník. "Fotbal byl těžko stravitelný, ale k našemu způsobu hry je potřeba mít nakropené hřiště. Na suchém se rychlý fotbal hrát nebude a možná na to ani nemáme hráče," prohlásil.

"Dokolečka říkám, aby se na stadionech kropilo. Hokejistům rolba po třetině udělá hladký led. My ale hrajeme na suchých hřištích a pak se říká, že hráči jsou dřeváci, že trenéři je neumí připravit a kdesi cosi. Na suchém hřišti se prostě míč chová jinak, přihrávky jsou pomalé, je to hlavně o soubojích a diváci logicky nadávají," přidal.

Hašek by povinnost kropit trávník zanesl do pravidel. "Vadí mi, že se to pak hodí na hráče a na trenéry a pak je z toho holomajzna. Tím se chci zastat i hráčů Karviné. My třeba trénujeme každý trénink na nakropeném hřišti, aby měl nějakou úroveň," prozradil.

S trenérovým názorem souhlasil i zkušený záložník Bohemians Kamil Vacek. "Byla to hrozná holomajzna," potvrdil středopolař hostů. "Upřímně - tohle není způsob hry, co chceme hrát. Všichni víte, co se snažíme hrát. Dnes to prostě nebylo ono," uznal.

Vacek ovšem ocenil i protivníka. "Bylo vidět, že se Karviná zvedá, trápila tady Slavii. My jsme čtyřikrát za sebou venku nevyhráli a je to náš první bod venku. Je třeba si ho vážit," podotkl.

I domácí kouč František Straka netajil, že k nádherné podívané mělo utkání daleko. "Moc fotbalu tam dnes asi nebylo," přikývl. "Ale já chci ocenit jinou věc. Přijel k nám mančaft, který hrál velmi dobře s Libercem a Olomoucí a se kterým jsme poslední dva zápasy v lize prohráli. A my jsme je do ničeho nepustili. Negativní na tom je samozřejmě to, že jsme nedali gól," zhodnotil Straka.

Slezané potřetí za sebou vyšli doma střelecky naprázdno a ve čtyřech zápasech před vlastními fanoušky stále nevyhráli.