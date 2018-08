Slavia dává gól! Hosté jdou do vedení. Ngadeu se dostal k míči na polovině hřiště, odkud centroval směrem do vápna na Milana Škodu. Ten využil svých zkušeností, předskočil ve vzduchu laxně vyběhnutého brankáře Šedu, který předvedl obrovskou minelu, a hlavou kolem něj poslal balón do sítě - 0:1.