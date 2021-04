Zase změna. Fanoušci dnes na pohár nemůžou, do hlediště se vrátí až na ligu

Podmínky bank při poskytování hypoték by mohly být volnější. Banky by mohly poskytovat vyšší podíl hypoték, které překračují parametry stanovené Českou národní bankou. Počítá s tím pozměňovací návrh k vládní novele zákona o ČNB, který ve středu přijal Senát. Nyní ho dostane k posouzení opět Sněmovna. Senátoři kromě toho chtějí vypustit z předlohy ustanovení, které by ČNB umožnilo k plnění jejích úkolů založit třeba dceřinou společnosti nebo v takové korporaci nabýt účast. Senát chce také zdůraznit zákaz měnového financování státu, tedy možnosti ČNB financovat výlohy státu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se senátním návrhem nesouhlasila.

Novela zákona o ČNB přináší centrální bance zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení. Banky a další poskytovatelé úvěrů je budou muset dodržovat. Pokud to poruší, bude jim hrozit pokuta až deset milionů korun. Dosud může ČNB dávat bankám pouze doporučení, která ale nejsou právně závazná.Tyto limity mají působit jako prevence systémového rizika.

Projednávaná předloha bankám ale umožňuje, aby v každém čtvrtletí poskytly až pět procent úvěrů z celkového objemu poskytnutých hypoték, které nebudou muset limity splňovat. Banka je ale musí zdůvodnit. Senát na návrh svého hospodářského výboru doporučil zvýšit tento limit až na 7,5 procenta. Výjimka se má týkat hlavně žadatelů, u nichž je návratnost z pohledu banky dostatečně spolehlivě zajištěna. Schillerová varovala před tím, že další rozšíření této výjimky by snížilo účinnost navrhované regulace.