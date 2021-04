Rozlítil Zlín, Poznar chtěl jeho konec. Podle komise ale udělal sudí jen jednu chybu

Kontroverzní sudí Milan Matějček, jehož výkon vyvolal bouřlivé emoce, udělal podle komise rozhodčích ve víkendovém utkání fotbalové Fortuna:Ligy Zlín - Pardubice (0:4) jedinou chybu. A to ještě až v nastavení.

Zlínští mu nemohli po utkání přijít na jméno, dokonce by si to s ním nejraději vyřídili ručně. "Nemůžu mu dát do držky, nemůžu mu vynadat, nemůžu nic," čertil se po utkání zkušený útočník Tomáš Poznar na adresu arbitra Matějčka. "Komu si mám stěžovat? Že mu pak nějaká komise dá stopku na dva zápasy? To je málo," prohlásil.

To ještě netušil, že komise rozhodčích na výkonu muže s píšťalkou shledá jedno jediné pochybení. Ve třetí minutě nastavení, tedy už za stavu 0:3, neměl platit gól střídajícího Davida Hufa, neboť brance přecházel faul Emila Tischlera.

Naopak v 15. minutě po zásahu videorozhodčího pardubický Cadu prý správně zahrával penaltu a na začátku druhé půle sudí odvolali pokutový kop pro domácí.

"I Pardubičáci byli přesvědčeni, že se nic nestalo, že tam nic na faul nebylo, a sudí to vytáhne z VARu, tak co si mám myslet?" ptal se po zápase Poznar. "S penaltou nesouhlasím ani po zhlédnutí videa," přidal v úterý na Twitter.

Tam také požadoval, aby Matějček, jenž se nechvalně proslavil před dvěma lety zářezem Jihlavy v baráži o ligu s Karvinou, už nikdy mezi elitou nerozhodoval.

"Vadí mi, že tento člověk je zase na scéně. Jak je to možné? Říká, že se mu zmiňovaný barážový zápas před rokem nepovedl? Ho*** nepovedl, zcela vědomě to utkání ovlivnil! Podívejte se na celý zápas, co tam provádí. Někdo ho uklidí na rok do třetí ligy a pak řeknou: táák kamaráde pojď zpět do ligy, lidi zapomínají. Proč?" napsal Poznar na Twitter.

"Po takovém zářezu nadobro musí ven z fotbalu," doplnil zlínský kapitán, jehož v kritice Matějčka podpořil i zlínský trenér Bohumil Páník.

Sudí prý poškodili Spartu i Slavii

Podle komise rozhodčích poškodili minulý týden sudí Spartu i Slavii. Letenští ve středečním utkání 28. kola na půdě Pardubic neměli čelit pokutovému kopu, z něhož východočeský nováček srovnal na konečných 2:2.

Zápas mezi Pardubicemi a Spartou v pražském azylu Východočechů v Ďolíčku se nepovedl videorozhodčí Janě Adámkové ani hlavnímu sudímu Miroslavu Zelinkovi, který v této sezoně hrubě chyboval už poněkolikáté. Během jarní části sezony už poškodil Plzeň i Ostravu, a to pokaždé v zápasech proti Liberci.

Sudí podle ní neměli nařídit pokutový kop, z něhož pardubický Cadu v 75. minutě rozhodl o remíze. Sparťanský Tomáš Wiesner pardubického Tomáše Čelůstku ve vápně nezasáhl, a k faulu tak nedošlo. Zelinka však nesprávně odpískal penaltu a u videa chybně nedoporučila přezkoumání situace Adámková.

Naopak při prvním pokutovém kopu v závěru úvodního dějství se sudí podle komise chyby nedopustili. Pardubický Ewerton při snaze o odkop ve vlastním vápně rozmáchl a udeřil do obličeje přibíhajícího Matěje Polidara. Dávid Hancko následně z penalty zvýšil na 2:0. Komise uvedla, že rozhodnutí akceptuje.

V Ďolíčku chybovali sudí i v neděli. Podle komise měli nařídit v 78. minutě duelu 29. kola penaltu za to, že Jan Vondra z Bohemians 1905 ve vápně nakopl střídajícího slávistu Ibrahima Traorého. Červenobílí ve vršovickém derby jen remizovali 0:0 a nevyužili možnost definitivně si zajistit třetí ligový titul po sobě.