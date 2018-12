Vyžrali jsme si to do konce. Tlak ustojí jenom silní jedinci, říká po blamáži Ščasný

před 2 hodinami

Všechno špatně. Jindy impulzivní trenér Zdeněk Ščasný působil na tiskové konferenci rezignovaně. V uších mu ještě doznívalo skandování "Ščasný ven!", kterým fanoušci provázeli porážku Sparty s Teplicemi.

Jak jste bral zápas s Teplicemi?

Jako pokus o naše probuzení. Po zápase na Slovácku, který jsme potřebovali vyhrát, a po kterém jsme sklidili zaslouženou kritiku.

Proč jste se neprobudili?

To, že jsme prohráli, má dva důvody: zaprvé jsme nehráli dobře a postupem času u některých hráčů narůstala nervozita. Věděli jsme, že jestli chceme zápas zvládnout, musíme dobře začít. Pokud možno vstřelit branku. Bohužel se nám to ve 3. minutě nepovedlo, přestože měl Stanciu stoprocentní gólovou šanci.

A proč jste nehráli dobře?

Z mnoha důvodů, které tady teď nechci rozebírat. Ten druhý důvod naší porážky byl ten, že šance, které jsme si vypracovali, a byly čtyři nebo pět, jsme nedokázali proměnit. A soupeř měl v první půli jednu příležitost, po změně stran jedinkrát vystřelil a dal gól. Chápu nespokojenost všech, ale tyhle dva důvody považuju za klíčové. Mužstvo vědělo, že dostalo facku, velkou facku na Slovácku a my jsme si s tím neporadili.

A proč? Je tým v takovém útlumu?

Ono se to strašně špatně vysvětluje. Celý týden jsme sledoval reakci hráčů, vypadali velmi dobře, myslel jsem si, ne myslel - byl jsem přesvědčený o tom, že jsou odhodlaní, ale na hřišti to vypadalo diametrálně odlišně. Hlavně u těch, kterým docházely síly - takoví Sáček nebo Štetina dlouho netrénovali. Potřebovali jsme dát gól, aby se hráči zklidnili, aby jim narostlo sebevědomí, místo toho jsme si to vyžrali až do konce. Nejenže jsme nedali gól, ale ještě jsme inkasovali.

Jak na vás dopadlo ultimátum, že musíte zápasy s Teplicemi a v Příbrami vyhrát?

Víte, to není ultimátum na dva zápasy. Tlak na trenéry a na hráče je tady každý zápas. Když k tomu přihlédnete z druhé strany, tak jakýkoli soupeř s námi hraje, tak k tomu přistupuje, že nemá co ztratit. Hraje uvolněně, zatímco u nás narůstá nervozita. Nespokojenost fanoušků, logicky, nespokojenost vedení, logicky. A unesou to jenom silní jedinci. První polovinu soutěže jsme začali velmi dobře a já jsem tvrdil, že máme velmi dobré mužstvo, ale s velkými problémy, které se musejí vyřešit. A teď se projevily naplno a my nejsme schopni si s nimi poradit. Ve Spartě musí být hráči, kteří ten tlak unesou.

Někteří vypadli, že se bojí jít si pro balon…

Ale kdybych to zkoušel hodit na hráče, bylo by to ode mě alibistické. Já jsem za jejich výkon zodpovědný, já je trénuju. Nicméně v takových momentech to musí vzít na sebe ti nejzkušenější. My jsme selhali, když se zkušený Kanga nechal vyloučit, stejně jako Čivič, který hraje za reprezentaci Bosny. A dneska jsme to nezvládli znovu. Ale nechtějte, abych to házel na jednotlivce - je to naše společná práce.

Jak moc chyběl Kanga, který pyká za vyloučení na Slovácku?

Scházel hlavně Frýdek, my jsme potřebovali, aby Stanciu hrál výš. V první půli jsme měli problém ve středu hřiště, po vystřídání se vyřešil, ale dostali jsme branku po neuvěřitelném zaspání Chipicua, který vypustil svého hráče. Na videu to vypadá až neskutečně. Dali jsme Teplicím prostor ke kombinaci, což jsme nechtěli. Dopředu jsme hráli naivně, nakopávali jsme to a neměli jsme to připravené, hráli jsme hloupě.

Vnímal jste pokřik fanoušků, kteří žádali váš odchod?

Vnímal, byl bych lhář a pokrytec, kdybych se k tomu stavěl, že mě to nezajímá. Naprosto jim rozumím. Na druhou stranu je fakt, když se vyhrává, tak jsou všichni nadšení. Když hrajeme špatně a my hrajeme špatně dlouho, tak na to mají právo a je to jejich logická reakce.

Kdy myslíte, že dokážete situaci zlomit?

Před zápasem jsem cítil, že tým dokáže naši špatnou situaci zlomit. Ale nejsem naivní a nečekám, že před posledním kolem začneme najednou hrát tak, jako na začátku soutěže.