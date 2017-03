Rosický Spartě z krize nepomůže, na jaře už se na hřišti neobjeví. Ale kariéru po operaci nebalí

před 1 hodinou

Rosický: Mám špatné zprávy, v této sezóně už klukům nepomůžu | Video: AC Sparta Praha | 07:56

Záložník Sparty Tomáš Rosický podstoupil další operaci Achillovy šlachy. Kariéru ale bývalý hráč Arsenalu nevzdává.

Praha - Záložník pražské Sparty Tomáš Rosický podstoupil operaci Achillovy šlachy a sezona pro něj skončila.

"Zranění se nelepší. Po problémech na podzim to nejprve ustoupilo a vše bylo v pořádku. V přípravném období všechno vypadalo dobře, ale bohužel se mi to vrátilo. Operaci se nevyhnu," řekl Rosický v rozhovoru pro SpartaTV z konce minulého týdne. Operace podle webu Sparty proběhla v pondělí bez komplikací.

Rosický po další operaci odmítl spekulace o konci kariéry. "Pokud bude naděje pokračovat, tak to ještě zkusit musím. Pokud se nepletu, tak vítěz příští sezony má velkou šanci postoupit přímo do Ligy mistrů. I to je pro mě velká motivace pokračovat a dostat Spartu zpátky do milionářské soutěže."

Sparta na jaře zatím tápe a pomoc bývalého záložníka Arsenalu by se Letenským náramně hodila. "To, že nemůžu hrát, je o to horší, že se nám momentálně nedaří. Kluci teď musí ukázat mnohem víc, musejí se na hřišti poprat. Musí na nich být vidět, že nechtějí prohrát. Teď mají v derby příležitost ukázat, že je v jejich silách uhrát dobrý výsledek," věří svým spoluhráčům Rosický.

V probíhajícím ročníku tedy šestatřicetiletý záložník odehrál pouze devatenáct minut v šestém kole proti Mladé Boleslavi.

