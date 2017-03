Derby bez ikon. Sparťan Rosický i slávista Švento dlouhodobě marodí a miliony tečou, vše hradí kluby

před 37 minutami

V západní Evropě vyplácejí dlouhodobé marody, jako jsou sparťan Tomáš Rosický či slávista Dušan Švento, z pojistného. V Česku vše běží v režii klubů.

Praha - Víceméně každou posilu, která přichází obléknout jejich milované barvy, obvykle fanoušci vítají jásotem. Jenže když se před pár měsíci vraceli Tomáš Rosický do Sparty a Dušan Švento do Slavie, zrychloval se tep příznivců obou táborů mnohem intenzivněji než kdy jindy.

Oba návraty klubových legend pro ně znamenaly mimořádnou událost. A nejen pro ně. Svůj osobní zájem a bezbřehé nadšení z možnosti angažovat ikonické hráče zdůraznili tehdy bez váhání i oba nejvyšší bossové pražských "S".

Danielu Křetínskému ale zatím Tomáš Rosický udělal na hřišti radost jen v pouhé dvacetiminutovce, kterou v rudém dresu absolvoval v září proti Mladé Boleslavi. Jinak stále marodí a v pondělí vyšlo najevo, že právě absolvoval operaci achillovky. Rosický fanouškům vzkázal, že pokusí přípravit na příští sezonu, tu probíhající už musel odpískat.

Oko Jaroslava Tvrdíka potěšil Dušan Švento oděný do slávistických barev mnohonásobně častěji, na podzim stačil naskočit do 12 ligových utkání, v nichž si připsal dvě gólové asistence. Ale na jaře zatím nepřidal ani minutu - a nevypadá to, že by tomu v dohledné době mělo být jinak.

Problém se patrně týká kolena, ohledně Šventovy přesné diagnózy však slávisté mlží. Proskočily informace, že minulý týden byl Švento na vyšetření u specialisty ve Vídni. Co se týče derby, existuje vysoká pravděpodobnost hraničící s jistotou, že ho podobně jako Rosický bude sledovat jen z tribuny. Stejně jako dost možná i celý zbytek jara.

Co je pro obě "S" nepříjemné: jak Rosický, tak Švento patří mezi nejlépe honorované hráče příslušných klubů.

Oproti platu v Arsenalu jen příspěvek ze slušnosti

Zdroje se shodnou, že Tomáš Rosický byl se Spartou smluvně domluven na ročním příjmu 12 milionů korun, přičemž zhruba 15 procent sumy mělo vycházet z bonusů a prémií. Na ty z marodky nedosáhne, takže pokud Rosický za sezonu reálně vydělá 10 milionů, vychází to na měsíční plat kolem 830 000 korun měsíčně. Suma je to ovšem oficiálně nepotvrzená, Sparta příjmy svých hráčů zásadně nekomentuje.

Každopádně platí, že co se normálnímu smrtelníkovi jeví div ne jako pohádkový poklad, je v Rosického intencích příspěvkem ze slušnosti. V Arsenalu bral český záložník koncem svého angažmá 85 000 liber týdně, což odpovídá částce 2,65 milionu korun. A ročnímu platu 138 milionů korun.

Rosický přišel do Sparty jako volný hráč, bez odstupného. Kdyby nastupoval víc, jistě by byla Sparta ještě úspěšnější i na marketingovém a merchandisingovém poli. Zatím se podle všeho prodalo zhruba 1000 replik dresů s jeho jmenovkou. Obchodní cena jednoho kusu je 1290 korun.

Zdarma přišel v létě do Slavie, po vypršení svého kontraktu v Kolíně nad Rýnem, i slovenský reprezentant Dušan Švento. V průběhu svého bundesligového angažmá měl brát zhruba 60 000 eur měsíčně, to odpovídá sumě 1,6 milionu korun, ročně 84 milionům.

Ohledně jeho slávistického příjmu spekulují zdroje nejčastěji o sumě 700 000 korun měsíčně bez prémií. Ani Slavia sumu oficiálně nekomentovala, následoval ale neoficiální vzkaz, že prý jde o odhad přemrštěný.

V bundeslize jde od 43. dne zranění o věc pojišťovny

Jisté každopádně je, že ať už platí Rosickému a Śventovi měsíčně jakkoli vysokou apanáž, jde to v případě Sparty i Slavie přímo z klubových rozpočtů.

Kupříkladu v bundeslize je naproti tomu zvykem, že si hráči platí nákladnou pojistku. A když pak dojde ke zranění, které si vyžádá dlouhodobé léčení a absenci v kádru, přechází financování takového fotbalisty z klubu na pojišťovnu.

"A to přesně ve 43. den po zranění, řešili jsme to nedávno s Ondrejem Dudou v Hertě," poznamenává hráčský agent Pavel Zíka.

Šest týdnů tedy platí zraněného hráče klub, následně už pojišťovna. A to takovou výší plnění, jaká odpovídá částce, kterou se fotbalista rozhodl platit si pro tyto případy jako připojištění. Klub to po něm v den podpisu kontraktu vyžaduje jako automatickou povinnost, sám mu platí jen základní zdravotní pojištění. "A na podobném principu to funguje ve všech vyspělejších fotbalových zemích," podotýká Pavel Zíka.

Věc souvisí i s tím, že v zahraničí obvykle fotbalisté s kluby uzavírají zaměstnanecké smlouvy, v Česku jde stále o osoby samostatně výdělečně činné.

Podobnou nabídku, která by byla srovnatelně uchopitelná i pro hráče Sparty či Slavie, nyní žádná česká pojišťovna nenabízí. A speciálně v případě Tomáše Rosického, s jeho rozsáhlým chorobopisem a stavem jeho kloubů, šlach a svalových úponů, opravdu nelze čekat, že by jej snad kdokoli při smyslech ještě kdy proti zranění pojišťoval.

Nevzdává to. Chce Spartu dovést do Ligy mistrů

Odchovanec Rosický se do Sparty 30. srpna 2016 vrátil po 15 letech, jež strávil dílem v Dortmundu, s nímž dosáhl na bundesligový titul, dílem v Arsenalu, kde slavil dvě výhry v FA Cupu. Kariéru kapitána reprezentace notně komplikovala četná zranění, zdravotní důvody ho vyřadily mj. ze startu na Euru 2008, odstoupit kvůli nim musel i z rozehraných šampionátů v letech 2012 i 2016.

Právě po zranění na Euru ve Francii se ještě nějaký čas dával dohromady v Londýně. Na konci přestupního období se objevil na Letné a řekl: "Byli jsme dohodnuti, že se vrátím ve chvíli, kdy budu schopný naplno trénovat s týmem."

Do zápasu s Mladou Boleslaví, na který kvůli Rosickému přišlo takřka 15 000 diváků, naskočil v 72. minutě, když střídal Lukáše Váchu. Pak cíleně vynechal cestu do Southamptonu i ligu ve Zlíně. Podle zpráv z Letné se pak ještě zkraje týdne normálně připravoval na podzimní derby se Slavií, když v tom se mu zdravotní potíže vrátily.

Znovu se dal dohromady v zimě, kdy to s ním optimisticky vypadalo v průběhu španělského soustředění. I po návratu z něj zářil optimismem. "Cítím se dobře, všechno směřuje k tomu, abych v prvním zápase sezony mohl hrát," řekl 16. ledna. Jenže ani v Rostově, ani nikde jinde nenastoupil. Achillovka ho na plac opět nepustila.

Po konzultacích s Hansem-Wilhelmem Müllerem-Wohlfahrtem, mnichovskou legendou fotbalové chirurgie a ortopedie, se přistoupilo k další operaci. "V téhle sezoně už klukům nepomůžu, ale ještě jednou to zkusit musím. Jestli se nepletu, tak v příští sezoně může jít český mistr přímo do Champions League, i to je pro mě velká motivace," svěřil Rosický se v rozhovoru pro klubový youtube kanál.

Jako při Stanley Cupu. O zraněních se mlčí

I Dušan Švento si zahrál loni na Euru ve Francii, samozřejmě ve slovenském dresu. Do Slavie, s níž na začátku kariéry získal pod trenérem Jarolímem dva mistrovské tituly, se vrátil po sedmileté pauze, pět let strávil v Salcburku, dva roky v Kolíně nad Rýnem.

Slavia ze Šventova návratu udělala tak trochu reality show, když po sociálních sítích spustila akci Jedeme #proposilu.

Do předkol Evropské ligy ještě Švento příliš nezasahoval, odehrál jen domácí duel s Anderlechtem. V lize pak s výjimkou třízápasové zářijové pauzy nastupoval, byť někdy pouze jako střídající hráč.

Na jaře ale zatím nehraje. Proskočily informace, že má potíže s kolenem. A v rozhovoru, který Lidovky.cz publikovaly 10. března, k němu trenér Jaroslav Šilhavý říká: "Nejdříve si obnovil zranění z národního týmu, pak odjel a znovu přijel zraněný. Začali jsme přípravu, znovu se zranil, pak onemocněl. Teď je v plném tréninkovém procesu. Jeho zkušenosti by byly pro tým určitě platné, zatím ho ale sráží nemoci a zranění." Mezitím už ale Švento, podle všeho, z tréninkového procesu zase vypadl.

"Když hrají v Kanadě hokejisté play off o Stanley Cup, kluby informace o zraněních také nepodávají. A my hrajeme play off," pomohl si Martin Krob, generální ředitel Slavie příměrem, když nyní odmítl Šventův stav upřesnit a specifikovat.

Jak Švento, tak Rosický jsou v klubech vázáni smlouvou ještě na příští sezonu. Oba jistě věří, že pro ně bude šťastnější než ta probíhající.

