před 35 minutami

Srbský záložník Vukadin Vukadinovič by měl ze Sparty odejít do Bolusporu. Letenský celek zatím odchod osmadvacetiletého fotbalisty nepotvrdil, ale osmý tým druhé turecké ligy už o dohodě s hráčem informoval na svých internetových stránkách. Vukadinovič přišel do pražského klubu předloni v létě, avšak i kvůli častým zraněním se neprosadil. V nejvyšší soutěži odehrál jen deset zápasů a dal jednu branku. Celkem v české lize v barvách Sparty, Jablonce, Slavie a Zlína nastoupil ke 116 zápasům a připsal si 11 gólů. Za sebou má také angažmá ve druholigovém Sezimově Ústí a Viktorii Žižkov.

autor: ČTK | před 35 minutami