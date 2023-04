Všechna snaha marná. Slavia stáhla žádost o prominutí trestu pro Olayinku, je nemocný

Nejvyšší státní zastupitelství podalo dovolání k Nejvyššímu soudu v případu chlapce, který po komplikacích po operaci mandlí v Pardubické nemocnici zůstal v bdělém kómatu. Mimořádný opravný prostředek byl podán v neprospěch společnosti Nemocnice Pardubického kraje, kterou okresní i krajský soud zprostily obžaloby. Pro dovolání dvou odsouzených zdravotnic ještě nevypršela lhůta, sdělil soudce Karel Gobernac z Okresního soudu Pardubice, který v případu rozhodoval vloni v dubnu. Na podání dovolání upozornila Česká televize.

"Jsme teprve v polovině dovolací lhůty. Dva měsíce od doručení rozsudku všem procesním stranám uplyne v polovině května. Do té doby mohou obě odsouzené podat dovolání," řekl Gobernac. Podle něj by spis mohl být odeslán do konce června na Nejvyšší soud, který by mohl rozhodnout na podzim.

V květnu 2017 tehdy osmiletý chlapec podstoupil operaci mandlí. Čtyři dny poté začal na lůžkové části dětského oddělení masivně krvácet z operační rány. Sestry a lékařka jej nechaly s matkou odejít na ORL ambulanci a snažily se přivolat odbornou pomoc, což trvalo dlouhé minuty. Podle soudu postupovaly chybně. Kvůli krvácení do úst dítě zřejmě vdechlo krev a dusilo se, což způsobilo těžké poškození mozku. Od té doby je v takzvaném bdělém kómatu.