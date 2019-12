Vrba potvrdil že v Plzni nejspíš skončí, klub se k situaci vyjádří v příštích dnech

Trenér Pavel Vrba připustil, že po podzimní části sezony skončí u fotbalistů Plzně. Podle šestapadesátiletého kouče byl zápas 20. kola první ligy s Teplicemi (1:1) pravděpodobně jeho posledním na lavičce Viktorie, kde při svém druhém angažmá strávil dva a půl roku. Západočeský klub se k situaci oficiálně vyjádří v příštích 48 hodinách.

"Musím říct, že jsem v Plzni zažil úžasných sedm a půl roku, když to sečtu všechno dohromady. Určitě na Plzeň budu rád vzpomínat, protože je dost pravděpodobné, že už tu v lednu nebudu," řekl na tiskové konferenci Vrba, který má podle spekulací médií převzít bulharského mistra Ludogorec Razgrad.

Vrba podruhé přišel do Plzně v květnu 2017 po třech a půl letech, během nichž působil u české reprezentace a krátce v ruské Machačkale. Hned v premiérové sezoně po návratu dovedl Západočechy k domácímu titulu, který znamenal přímý postup do skupiny Ligy mistrů. V ní Viktoria i potřetí pod Vrbovým vedením obsadila třetí příčku a postoupila do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy.

V minulém ročníku nejvyšší soutěže Plzeň po nadstavbě skončila druhá o pět bodů za Slavií. Stejně jsou na tom oba rivalové i v aktuální sezoně, suverénní Pražané ale mají na Vrbův tým v neúplné tabulce už třináctibodový náskok. Přitom Viktoria na podzim na rozdíl od Slavie nehrála evropské poháry, protože vypadla v předkole Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus a neuspěla ani v kvalifikaci Evropské ligy proti Antverpám.

"To, že jsme dneska (proti Teplicím) neuspěli, mě strašně mrzí, ale život jde dál. Tohle umístění v tabulce není úplně nejhorší, ale je pravda, že Slavia dneska nás všechny nějakým způsobem přehrává a dohrává tu soutěž velice zkušeně a velice dobře," uvedl Vrba.

"Plzeň je druhá, má tři body náskok na Jablonec a pět bodů na Spartu. Určitě jarní část soutěže bude hodně složitá, ale já věřím tomu, že Plzeň si zase vybojuje takové umístění, aby hrála o poháry a samozřejmě aby hrála skupinu. Jestli to bude Evropská liga nebo Champions League, se uvidí po jarní části. Doufám a věřím, že po roční pauze se zase vrátí do Evropy. To jim samozřejmě přeju všem," dodal rodák z Přerova.