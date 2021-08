V Plzni to nebyl ani faul. Přijde mi to neuvěřitelné, řekl o červené brankář Liberce

Za hodně diskutabilní označil liberecký brankář Milan Knobloch vyloučení svého spoluhráče Martina Koscelníka v utkání 6. ligového kola se Zlínem. Ten dostal v 69. minutě po zhlédnutí videa od rozhodčího Dalibora Černého červenou kartu za šlápnutí na Vachtanga Čantarušviliho.

Knobloch se s trenérem Miroslavem Holeňákem shodli, že tento verdikt zápas výrazně ovlivnil. Oslabený Slovan poté inkasoval po trefě Davida Tkáče a prohrál 0:1. Černý se hájil, že situaci posoudil jako Koscelníkovu surovou hru.

"Za mě to byl hodně diskutabilní okamžik. Co jsem viděl video, tak Maťo šlápl v první fázi na balon, a pak mu sjela noha na hráče soupeře. Nevím. Když to srovnáme s duelem s Plzní, kde mi Chorý prošlápne tělo, rozhodčí řekne, že v tom nebyl úmysl a Plzeň hází aut, tak mi přijde neuvěřitelné, že Kosťa dostane červenou kartu a Chorý nic," prohlásil na on-line tiskové konferenci Knobloch.

"Myslím, že by na to měl být jednotný metr. Za mě nejde Kosťovi nic vyčítat. Hrál v první fázi balon a pak mu noha sjela. Bylo to hrozně diskutabilní vyloučení," mínil devětadvacetiletý liberecký brankář.

Po vyloučení už Liberec nedokázal navázat na svůj předchozí aktivní výkon a prohrál pátý ligový zápas ze šesti. V tabulce zůstává dál s jedním bodem poslední. "Podle mě to zápas dost ovlivnilo. Zbývalo dvacet minut do konce a když dohrávat o jednoho hráče méně, je to složité. Soupeř jde do přesilovky a nás to stojí hodně sil. Chtěli jsme se s tím poprat, ale po vyloučení naše herní aktivita opadla," konstatoval Knobloch.

S tím souhlasil i kouč Holeňák. Ten v utkání nahradil odvolaného Pavla Hoftycha, který doplatil na předchozí čtyři liberecké ligové porážky a také nečekanou středeční prohru v poháru s třetiligovými Zbuzany (1:2). Ani Holeňák však slabou sérii Severočechů neprolomil.

Zákrok Koscelníka navíc z lavičky příliš neviděl. "Bylo to ode mě daleko. Nejdříve jsem si myslel, že to není ani faul. Pak ho ale rozhodčí zapískal, šel se podívat na video a vytáhl červenou kartu. Asi tedy byla, i když mi to tak nepřišlo," řekl Holeňák. "Šlo o moment, který utkání ovlivnil, a to negativně pro nás. Konečně to vypadalo, že si vytvoříme nějakou šanci a v tu chvíli přišel tento klíčový okamžik," uvedl Holeňák.

Samotný rozhodčí Černý, který původně zákrok nijak nepotrestal, a svůj verdikt přehodnotil až po upozornění videorozhodčího, se však hájil, že viděl při prozkoumání videa Koscelníkovu surovou hru.

"Z hrací plochy jsem přesně neviděl, kam k došlápnutí došlo. Z tohoto důvodu tam nebyl udělen žádný osobní trest. Po konzultaci s VARem jsem byl zavolán na potenciální červenou kartu a po zhlédnutí videozáznamů jsem vyhodnotil, že se jednalo o surovou hru. Tedy kopnutí, šlápnutí na soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč nepřiměřenou silou. Z toho důvodu jsem udělil červenou kartu," přiznal Černý.

Přestože nedokázal posoudit, do jaké míry šlo o Koscelníkův úmysl, vzal v potaz i ochranu zdraví faulovaného Čanturišviliho.

"Vyhodnotil jsem to jako surovou hru z důvodu, že šlo o bezpečnost zdraví hráče a faulující hráč měl podle mého názoru možnost se tomu kontaktu vyhnout, nebo udělat alespoň nějaký pohyb nohy, aby nedošlo ke kopnutí. Jelikož ale podle záběrů k tomu nedošlo, tak z toho důvodu červená karta za surovou hru," dodal Černý.