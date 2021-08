Skoty jsem chtěl, pochvaluje si Vrba Rangers. Sparta považuje skupinu za hratelnou

Sparťanští fotbalisté považují skupinu A Evropské ligy s Olympiquem Lyon, Glasgow Rangers a Bröndby Kodaň za hratelnou a atraktivní. Největším favoritem je podle nich sedminásobný francouzský šampion Lyon, věří ale, že je v jejich silách se se skotským a dánským soupeřem utkat o postup do vyřazovací fáze soutěže.

O protivnících Pražanů dnes rozhodl los v Istanbulu. Do jarní části Evropské ligy projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy. Skupiny začnou ve čtvrtek 16. září a poslední šesté kolo se odehraje 9. prosince. Sparta si postupem do hlavní fáze vydělala 3,63 milionu eur (přes 92 milionů korun).

"Lyon je určitě favoritem skupiny. Hraje na špici francouzské ligy. Je to hodně těžká soutěž. O kvalitě francouzského mužstva jsme se přesvědčili už ve 3. kole Ligy mistrů s Monakem," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi trenér Sparty Pavel Vrba. S losem byl spokojený. "Chtěl jsem Skoty, ještě jsem s nimi neměl tu čest. To se mi splnilo," uvedl někdejší kouč Plzně, s níž si třikrát zahrál hlavní fázi Ligy mistrů.

"Lyon je favorit, ale myslím si, že skupina je hratelná a máme na to postoupit do další fáze Evropské ligy. Určitě nám může pomoct, že jsme hráli skupinu minulou sezonu. Myslím si, že máme zkušený tým a dost hráčů, kteří mají s Evropou bohaté zkušenosti, jako například Bořek Dočkal, Florin Nita nebo David Pavelka," prohlásil devatenáctiletý ofenzivní univerzál Adam Hložek.

Podobný názor má i Lukáš Juliš. "Podle mě je to hratelná a atraktivní skupina. Pojedeme zase do Skotska, kde se nám dařilo. Zároveň už budou na stadionu fanoušci, takže to bude krásné. Ze čtvrtého koše máme Bröndby, což je podle mě pro nás přijatelný soupeř," konstatoval šestadvacetiletý útočník.

V minulé sezoně se Sparta v základní skupině Evropské ligy představila proti jinému celku z Glasgow Celticu. Letenští oba duely vyhráli 4:1 a Juliš v nich nastřílel pět branek. "Rangers byli loni dál než Celtic. Titul vyhráli o hodně, a dokonce ani jednou neprohráli. Možná budou silnější, než byl loni Celtic. Věřím ale, že máme na to je porazit. Já se do Skotska těším, mě to tam baví," poznamenal Juliš.

Ve skotské metropoli zaznamenal hattrick. "To už asi nezopakuju. Samozřejmě, může se stát ve fotbale všechno, ale byla by to velká náhoda dát dva hattricky ve Skotsku," řekl Juliš.

Rangers se na jaře utkali v osmifinále Evropské ligy s pražskou Slavií, s níž vypadli. Vypjatá odveta ve Skotsku vyvrcholila incidentem mezi Glenem Kamarou a Ondřejem Kúdelou, který finského záložníka tmavé pleti údajně rasisticky urazil a následně dostal desetizápasový disciplinární trest v mezinárodních soutěžích. Domácí Kemar Roofe v zápase brutálním zákrokem zranil slávistického brankáře Ondřeje Koláře.

"Víme, jakou zkušenost měla ve Skotsku Slavia. Jako český tým to asi nebudeme mít jednoduché a tam nás nejspíš čeká válka," uvedl Hložek.

Kvůli trestu za rasismus fanoušků sehraje Sparta první domácí duel ve skupině bez diváků. "Je škoda, že první domácí utkání bude zavřené, ale ty další zápasy budou super a moc se na to těšíme. Má to úplně jiný rozměr. Loni jsme hráli Evropskou ligu bez lidí a vůbec to nebylo ono. Vzpomínky na to nikdo z fanoušků nemá. Sice jsme dvakrát porazili Celtic, ale před nikým. Teď to určitě nabere super rozměr," prohlásil Juliš.