Hapalovým asistentem bude i ve Spartě Brunegraf

před 24 minutami

Slovenský svaz uvolnil do Sparty Oto Brunegrafa, který bude dělat asistenta Pavlu Hapalovi.

Praha - Trenér fotbalistů Sparty Pavel Hapal bude i v letenském celku spolupracovat se svým dlouholetým asistentem Otem Brunegrafem. Výkonný výbor slovenského svazu dnes schválil uvolnění pětačtyřicetiletého kouče od reprezentace do 21 let.

Brunegraf se s Hapalem potkal v roce 2007 u týmu Nitry a poté spolu působili v Mladé Boleslavi, Žilině, Lubinu, Senici a naposledy u slovenské jednadvacítky. Reprezentace se ujali před třemi lety a dovedli ji na loňské mistrovství Evropy, kde jejich svěřenci skončili v základní skupině.

Po Hapalově březnovém odchodu do Sparty vedl Brunegraf jednadvacítku ve dvou kvalifikačních zápasech s Albánií, které Slováci vyhráli 3:2 a 4:1. "Můj přesun do Sparty by měl být co nejrychlejší, ale nevím přesně, kdy k němu dojde," řekl na svazovém webu Brunegraf.

"Dnes jsme celou věc s Otem Brunegrafem probírali a umožnili jsme mu, aby mohl i ve Spartě pokračovat ve spolupráci s Pavlem Hapalem," uvedl viceprezident slovenského svazu Karol Belaník. "My teď musíme najít trenéra pro jednadvacítku. Kandidáta zatím nemáme," dodal.