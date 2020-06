Fanoušci by měli Tecla podporovat, není to vůči němu fér, brání Trpišovský útočníka

Slavia remizovala v zápase s Plzní bez branek 0:0. Pražané splnili svůj základní cíl. Mohli i vyhrát, příležitosti si ve šlágru 28. kola fotbalové Fortuna:Ligy vytvořili, ale nedařilo se jim je zužitkovat. Do šancí se dostal i útočník číslo jedna Stanislav Tecl, gólově však vyšel na prázdno.

Dřel, makal, bojoval. Devětadvacetiletý forvard chtěl zápas proti svému někdejšímu zaměstnavateli rozhodnout, ale vždy mu něco chybělo. V poslední desetiminutovce mu k usměrnění prudkého míče od Lukáše Masopusta scházely centimetry.

Teclovi nejspíš nepřidalo, když slyšel přítomné fanoušky vyvolávat jméno jeho konkurenta na útočném postu Petara Musy, který toho času ještě nebyl na hřišti a čekal, až ho trenér Jindřich Trpišovský povolá. Trenéra Slavie nicméně skandování Musova jména rozladilo.

"Jsem rád, když lidi podpoří Petara, když není na hřišti. Ale není to fér vůči Standovi," konstatoval s mírným rozhořčením.

Za svým rozhodnutím vyslat do hry v základní sestavě právě Tecla si šéf slávistické lavičky pevně stojí. "Když je na hřišti, je pro nás neskutečně důležitý. Byl zase motor všech útočných akcí, Hejda se na něm vyfauloval a jeho práce je skvělá. Nedokážu si představit bez něj hrát tak těžký zápas," podpořil Trpišovský svého svěřence.

A přidal i vzkaz fanouškům: "Důležité je podporovat hráče, kteří jsou v danou chvíli na hřišti, a mrzí mě to vůči Standovi." Musa se nakonec podíval na trávník jako střídající hráč na necelých deset minut v závěru utkání.

Trpišovský při hodnocení utkání přiznal, že se soustředil především na defenzivní činnosti a organizaci hry, což nakonec vedlo k remíze. Slavia díky ní udržela osmibodový náskok v čele tabulky a výrazně se přiblížila titulu.

"Naše strategie byla hodně náročná ohledně součinnosti a hry do defenzivy. Pro hráče to byly strašně složité úkoly," uznal trenér Slavie. To byl také důvod, proč se střídáními čekal až do posledních minut zápasu.

"Strávili jsme hodně času přípravou na zápas a není jednoduché naskočit pak do utkání a přehodit role. Chtěli jsme nechat hráče hrát, dokud na to fyzicky budou mít, abychom nezasahovali do systému," vysvětlil.

Viktorii se podařilo soupeře zatlačit až ve druhém poločase, ale z vypracovaných šancí taktéž nedokázala skórovat. "Všichni hráči měli hodně defenzivních úkolů. V hlavě měli, aby někde nebyli pozdě, a opticky se víc zatahovali," komentoval Trpišovský proměnu herního obrazu ve druhé půli.

"Na Plzeň jsme připravili něco netradičního, na což ona dobře zareagovala o poločase. Prvních deset minut nám pak trvalo, než jsme se přeskupili a dokázali na její jinou rozehrávku zareagovat. Ze začátku poločasu jsme zbytečně odevzdali některé míče a Plzeň se dostala do tlaku, kdy byla kombinačně lepší," popsal.

Taktický plán byl proto jasně daný. "Organizace hry je pro nás momentálně extrémně důležitá, protože v ofenzivě nám ještě krok a něco chybí. Stanciu a Tecl jsou na sebe navázaní, čím dál víc si rozumí. Ve velkém vápně nám chybí hra poslepu. Organizace hry se učí daleko lépe do defenzivy než do ofenzivy," vysvětlil Trpišovský.