Třikrát slyšel, že s fotbalem je konec. Lischkovi nakonec pomohl fanoušek Plzně

V lednu 2019 stoupající kariéra Davida Lischky visela z ničeho nic na vlásku. Se sportem je konec, varovali fotbalového obránce lékaři. Místo přestupu do Sparty tak řešil, co s ním bude kvůli nedomykavé srdeční chlopni dál. Ani ne o půl roku později ale znovu nastoupil k zápasu v české nejvyšší lize. Nejen o těžkém období hovořil s Karlem Nocarem v projektu Bez frází Plus.

Podzim v dresu Jablonce mu vyšel náramně, dostal cenu pro fotbalového talenta roku. Tehdy mu zazvonil telefon. Na druhém konci byl sportovní ředitel pražské Sparty. "Když mi volal pan Rosický, nebylo co řešit. Spartu jsem vnímal jako největší klub v Česku, splnil jsem si tím takový svůj sen," vrací se k zimě 2019. Sparta jej chtěla na přestup. Tehdy jednadvacetiletý obránce neváhal ani vteřinu. Po nabídce skočil, kluby se dohodly a vypadalo to, že brzo se představí fanouškům na Letné. Přestup do jednoho z pražských "S" byl velkou událostí také pro jeho okolí a rodinu. "Všechno bylo super. Až do chvíle, kdy došlo na zdravotní prohlídku," popisuje zvrat ve svém příběhu Lischka v podcastu, který připravuje Bez frází společně s deníkem Aktuálně.cz. Zdravotní prohlídka je většinou formalitou a není neobvyklé, že kluby zveřejní transfer ještě předtím, než ji hráč absolvuje. "Mysleli jsme, že to bude rutina, ale oznámili mi, že mám problém se srdcem a musím okamžitě přestat trénovat a hrát," řekl Lischka. Celý příběh o jeho boji se zdravotními problémy s můžete přečíst ZDE. Krachl tak přestup do Sparty a vypadalo to, že hráč, který dostal ocenění fotbalového talentu roku, bude muset skončit i s celou kariérou. Pro Lischku, který do té doby neměl vůbec žádné problémy se srdcem, to byl šok. "I v Jablonci jsem odehrál všechny zápasy. Hráli jsme zároveň ligu i v Evropě a zvládal jsem to bez potíží. Skolilo mě to, rozbrečel jsem se. Strávil jsem v nemocnici asi hodinu, a pak jsem se dával dohromady," líčí tři roky staré události. Zvládnout těžké chvíle mu tehdy pomohl i spoluhráč Matěj Hanousek, prozrazuje v podcastu. Související Drsný boj Antonína Fantiše. Rodiče čelili démonům závislostí, agent mu sebral byt 42:07 Následovala série vyšetření v různých zdravotnických zařízeních. "Třikrát mi řekli, že bych měl skončit s fotbalem, že do operace by nešli," tlumočí stanoviska lékařů Lischka. Nakonec se mu ozval kardiochirurg Štěpán Černý. "Je velký fotbalový fanoušek, mimochodem fandí Plzni. Ozval se mi a zachránil mě," přiznává Lischka. Měsíc od diagnózy už mířil na operační sál na komplikovaný zákrok. "Všechny informace o operaci srdce jsme tajili, do nemocnice jsem šel pod jiným jménem. Skrývali jsme to a nechtěli nikomu dávat informace. Mlčeli jsme všichni." Operace proběhla bez komplikací, následovaly ale další obtížné momenty. "První dny byly náročné. Měl jsem v sobě několik hadiček, byl jsem ležák, dvě nitky mi vedly do srdce. Nebylo to nic příjemného. Vím, že za mnou přijeli rodiče druhý den po operaci, ale ani nevím, o čem jsme se bavili, byl jsem vyčerpaný," popisuje. Možná ještě náročnější byla rekonvalescence. Nejdřív měl problém ujít pár kroků. Když se to zlepšilo, zadýchával se i při cestě do schodů. V dubnu, dva měsíce po operaci, už ale začal lehce trénovat a na konci května odehrál Lischka svůj poslední zápas za Jablonec. V závěrečném kole sezony symbolicky naskočil na poslední minutu utkání. Ukázal, že je zpět. "Byl to jeden z nejkrásnějších zážitků v životě. Vrátil jsem se na hřiště, tleskali mi jablonečtí fanoušci," vybavuje si. Nakonec došlo i na vytoužený přestup do Sparty. Angažmá tam ale stoperovi původem z Ostravska úplně nevyšlo podle představ, a tak se později stěhoval do Baníku. "Někdy je lepší udělat dva tři kroky zpátky, aby člověk mohl jít nahoru," líčí Lischka. V podcastu také vypráví o tom, jaký má vztah ke Spartě a jak vnímá své nynější angažmá v Baníku, jehož mládeží prošel. V zimě jej totiž aktuálně čtvrtý klub tabulky vykoupil z Letné na trvalý přestup.