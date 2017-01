Trenér Rada prý skončí u fotbalistů Příbrami

před 1 hodinou

Trenér Petr Rada skončí a nahradí ho dosavadní asistent Kamil Tobiáš. Takové plány má podle serveru iSport.cz fotbalová Příbram.

Příbram - U fotbalistů Příbrami podle serveru iSport.cz skončí trenér Petr Rada. Na lavičce posledního týmu prvoligové tabulky ho pro jarní záchranářské boje má nahradit dosavadní asistent Kamil Tobiáš.

Rada převzal Příbram na konci srpna po Martinu Pulpitovi, ale trápící se tým z poslední pozice nedostal. Středočeši šesti úvodními prohrami za sebou vyrovnali negativní rekord Lázní Bohdaneč z roku 1997. Celkově Příbramští zakončili podzim s bilancí dvou výher, tří remíz a jedenácti porážek a na první nesestupové místo ztrácejí šest bodů.

Osmatřicetiletý Kamil Tobiáš je synem bývalého trenéra Příbrami Pavla Tobiáše. V Plzni krátce dělal asistenta Karlu Krejčímu, jako hlavní kouč zatím působil u mládeže Příbrami a Českých Budějovic.

O dvacet let starší Rada by se podle iSport.cz mohl vrátit do Jablonce, který v současnosti trénuje jeho bývalý asistent z Jihlavy Zdeněk Klucký. Rada vedl severočeské mužstvo v letech 2003 až 2007.

