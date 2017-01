Slavia má v letadle místo pro Vukadinoviče. Ďurišovi přihrál Zíkův klan slibné nabídky z Turecka

před 1 hodinou

S agentem Pavlem Zíkou nejen o zákulisí uzavřených přestupů norského fotbalisty Floa do Slavie a Slovince Janžy do Plzně, ale také o tranferech chystaných.

Praha - Obchody se zase rozjely. Už dotáhnul příchod norského fotbalisty Per-Egila Floa do Slavie, stál i za skutečností, že Slovinec Erik Janža posílil Plzeň. "To byli fotbalisté, kteří přišli k nám z ciziny," říká hráčský agent Pavel Zíka. "Teď se zaměříme na hráče z naší soutěže. Nejžhavější jsou nyní jednání kolem Vukadina Vukadinoviče."

Na podzim patřil srbský fotbalista mezi nejlepší hráče ligy, statistici mu ve zlínském dresu napočítali 2 góly, 8 asistencí a celkem 19 přihrávek do gólové příležitosti. V přechodové fázi je obzvlášť cenná Vukadinovičova rychlost, na poměry české ligy opravdu mimořádná.

"Vukadina nyní naše agentura Global Sports zastupuje v jednáních s jedním z Top 3 klubů české ligy, zájem je intenzivní, jednání jsou v pokročilé fázi," říká Pavel Zíka. Konkretizovat onen klub odmítá, ale jiné zdroje se shodnou, že tím, kdo v úvahách či jednáních o Vukadinovičovi došel nejdál, je pražská Slavia.

"Věřím, že ještě jeden hráč do ofenzívy přijde. Ale konkrétní nebudu, nemám mandát něco vyzrazovat. Můžu jen říct, že jednání probíhají s více hráči,“ zmínil na prvním pondělním tréninku pražské Slavie její trenér Jaroslav Šilhavý. Jedno místo v letadle, ve kterém se tým přesune na soustředění do Číny, tedy zjevně ještě pro někoho rezervuje. Favoritem na tu místenku by měl být právě Vukadin Vukadinovič.

Na přestupové ruletě se ještě točí i kulička, která nasměruje další osudy libereckého fotbalisty Jana Sýkory, ale v jeho případě by měla nyní údajně držet nejnadějnější vyjednávací pozici Viktoria Plzeň.

Kluby se na nás obrátily, my jsme jim hráče vyskautovali

Pavel Zíka před lety zakládal nyní největší sportovní agenturu v zemi Sport Invest, osobně stál za vzestupem kariéry Petra Čecha i za jeho transferem do Chelsea. Poté, co mu jeho společníci vyplatili podíl v agentuře, stál Pavel Zíka nějaký čas mimo branži. Loni se do ní vrátil a opět notně čeří vodu, tentokrát už po boku s oběma syny, Davidem a Filipem.

"V průběhu podzimu nás Slavia i Plzeň oslovily, zda bychom jim v Evropě pomohli najít levého obránce. Vytipovali jsme množinu adeptů, kterou jsme postupně zužovali. Na Janžu, který nám z daných podkladů vycházel velmi dobře, se jel několikrát podívat syn Filip. Za pomoci norského kolegy Solbakkena jsme objevili i Floa, kterému navíc v Molde končil kontrakt," popisuje průběh akce Pavel Zíka.

"Doporučili jsme pak Plzni, potažmo Slavii tyto dva hráče, jeli se na ně s námi opakovaně také podívat. A dostali jsme v obou případech zplnomocnění, abychom transfer zařídili. V úplném finále už si pak závěrečná jednání vzaly samozřejmě na starost samy kluby, tedy pánové Šádek a Krob. Jsem rád, že se to podařilo dotáhnout, byla to dlouhodobá, opravdu pečlivá práce a jsem si jistý, že v obou případech přicházejí do české ligy fotbalisté, kteří ještě zvýší její kvalitu." říká Zíka.

Ten upozorňuje na to, že oba zmiňované transfery mohou zároveň signalizovat Evropě, že i české kluby jsou schopny a ochotny investovat do zahraničních fotbalistů nezanedbatelné finanční prostředky.

U Erika Janži uvádí transfermarkt.de hodnotu transferu 750 000 eur, což je přes 20 milionů korun. "Flo, jemuž v Molde skončila smlouva, přišel do Slavie jako volný hráč, tedy zadarmo. Díky tomu zase mohl dostat dobré peníze do výplaty. Snad můžu říct, že bude patřit mezi nejlépe placené hráče v české soutěži," říká Zíka.

"Ukázali jsme, že jsme schopni kvalitní zahraniční hráče na příslušné posty vyskautovat a rádi bychom tento servis českým klubům i nadále poskytovali," podotýká šéf Global Sports.

Jednání o Janžovi vedla do kanceláře sportovního ředitele Mariboru, jímž je asi nejslavnější hráč slovinské fotbalové historie Zlatko Zahovič. "Výborný kontakt s ním navázal syn Filip. Je to opravdu osobnost, z toho, jak na Zlatka lidé v Mariboru reagují, je vidět, že je pro ně stále legendou," podotýká Zíka na adresu bývalého střelce Porta či Benfiky.

Turci jedou pro Ďuriše, Havla Boleslav nezlákala

Další z rodinného klanu Zíkových, syn David, by měl být blízko dalšího posunu v kariéře plzeňského útočníka Michala Ďuriše. Ten na podzim nedostával v dresu Viktorie tolik příležitostí, kolik by si představoval. Přesto mnohé, včetně šéfů klubu a trenéra Pivarníka, lehce zaskočil, když bezprostředně po utkání Evropské ligy s Austrií, ve kterém dvakrát skóroval, poznamenal, že šlo patrně o jeho poslední zápas v dresu Viktorie.

"Viktoria nasadila podmínky, při jejichž splnění by byla ochotna Michala případně uvolnit. A zdá se, že do finančního rámce určeného jak plzeňským klubem, ale i požadavky hráče, by měly zapadat nabídky hned tří solventních tureckých klubů," říká Pavel Zíka.

"Na starosti to má právě David. Ono je to s Turky někdy dost složité, já se pak rychle začnu rozčilovat, ale on má na jednání s nimi opravdu velkou trpělivost. A také díky tomu by už tento týden zástupci jednoho z těch tureckých klubů mohli přiletět do Prahy, aby se ta věc už konkrétně řešila," říká Pavel Zíka.

Ale tím výčet aktivit Global Sports zdaleka nekončí. "Teplicím přivezeme na zkoušku estonského stopera Baranova, kterému skončila smlouva v klubu Flora Tallinn. A směrem do české ligy by mohl zamířit i jeden španělský fotbalista, ale tady bych zatím nechtěl být konkrétní."

Další jednání probíhají také na vnitřním trhu. "Velmi konkrétní zájem o Milana Havla projevila Mladá Boleslav, ovšem v Bohemians se rozhodli, že v zimě nebudou oslabovat kádr. A navíc se chce Milan v klidu koncentrovat a dobře připravit na letní mistrovství Evropy "21" v Polsku," připomíná Zíka. "Pak uvidíme, co dál."

