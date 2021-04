To se nestává ani v žáčcích, smutní po prohospodařeném zápase Sparta

Fotbalisté Sparty i jejich trenér Pavel Vrba přiznali, že je v duelu 28. kola první ligy s Pardubicemi nalomila laciná kontaktní branka soupeře na 1:2.

Letenští po povedené první půli vedli o dvě branky, v 49. minutě však rozehrávku gólmana Florina Nity zachytil domácí kapitán Jan Jeřábek a z velké dálky trefil opuštěnou branku. Podle sparťanského obránce Matěje Polidara se podobná chyba nestává ani v žácích. Nováček soutěže nakonec dosáhl na remízu 2:2.

"Sám nevím, kde jsou příčiny. Máme krásně rozehraný zápas, o poločase vedeme 2:0. Stačí dát gól na 3:0 a je po nich. Sami si dáme gól na 1:2, nestává se to ani v žácích. To nás položilo, pak jsme byli horším týmem. Dostali se na koně a hráli jsme špatně," řekl Polidar v rozhovoru pro klubový web. Příbramský odchovanec si v utkání v pražském Ďolíčku, kde Pardubice kvůli nevyhovujícímu stadionu hrají domácí ligové zápasy, připsal 50. start v nejvyšší soutěži.

"Když si dáte sami gól na 1:2, je to těžké, ale furt vedete. Pořád jsme to měli ve svých rukách, pak děláme zbytečné chyby a takhle to dopadá," uvedl jednadvacetiletý obránce či záložník.

Souhlasil s ním i Vrba. "Jestliže dostaneme tak lacinou branku hned v úvodu druhého poločasu, tak to samozřejmě s mužstvem trošku zamává. Zavinili jsme si to absolutně sami. Taková hrubka, kterou jsme si dovolili, se často nevidí. Pro mužstvo, které hraje v prvním poločase dobře, je to obrovská rána," uvedl bývalý kouč Plzně nebo české reprezentace na tiskové konferenci.

Podle kapitána Bořka Dočkala se sparťané po první inkasované brance vůbec nedostali do hry. "Bylo to i tím, že Pardubice začaly hrát jinak. Předtím jsme měli dost prostoru v rozehrávce, po poločase už jsme nebyli rychlí, nedokázali jsme se dostat na jejich polovinu po zemi. Ve chvíli, kdy začneme nakopávat, tak to prostě neumíme, máme s tím problémy každé utkání. To pak z naší strany vypadá hrozně," konstatoval dvaatřicetiletý záložník pro klubový web.

Pražané nevyhráli třetí z posledních čtyř utkání v nejvyšší soutěži a venku dokonce čtvrté za sebou. Na druhý Jablonec ztrácí bod, navíc mají k dobru odložený duel s Plzní. "Hlavně se z toho nesmíme teď podělat. Měli jsme některé zápasy odehrát líp, získat víc bodů a být teď v mnohem komfortnější situaci. Ale vrátit se to nedá," prohlásil Dočkal.

"Situace před námi teď není vůbec jednoduchá, musíme vyhrávat až do konce a to druhé místo si uhrát. Jak říkám, mohlo to být už teď jednodušší, ale jestli chceme v létě hrát o Ligu mistrů, tak tohle jsou zápasy, které musíme být schopní zvládnout," uvedl někdejší hráč Slavie, Kladna, Liberce nebo Philadelphie.