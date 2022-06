Tlak ve Spartě Priskemu nevadí. Řeší případné stěhování manželky, která je farářkou

Nový trenér fotbalistů Sparty Brian Priske je podle svých slov díky působení v Antverpách připravený na tlak, kterému bude v letenském klubu čelit. Momentálně spíš řeší složení realizačního týmu a rodinnou situaci - zda se za ním do Prahy přesune i jeho manželka, která je farářkou a zároveň pracuje pro dánskou armádu.

Pražany považuje za kvalitní mužstvo s řadou mladých a hladových hráčů. S klubem nyní jedná o složení realizačního týmu.

"Když podepíšete smlouvu v tak ambiciózním klubu, který chce vyhrávat, vždycky budete pod tlakem. Vím, jaké jsou ambice, proto jsem tady. Miluju tlak a snahu získat titul. Mám dobrou zkušenost z Antverp, co se týče tlaku seshora, od vedení. Jsem na to zvyklý," řekl na tiskové konferenci Priske, jehož příchod oznámil klub v úterý.

"Tady je to jiné v tom, že budu mít vedle sebe (sportovního ředitele) Tomáše (Rosického), s nímž budu velmi úzce spolupracovat. Vím, že když nevyhráváte, hrozí, že skončíte. Soustředím se na vítězství a tvrdou práci. Nesoustředím se na tlak od médií," prohlásil pětačtyřicetiletý Dán, který na Letné podepsal dvouletou smlouvu.

Z týmu má dobrý pocit. "Myslím si, že Tomáš spolu s ostatními dal dohromady dobré mužstvo. Těším se na práci s ním. Je hodně kvalitní a jsou v něm mladí a hladoví kluci spolu se zkušenými hráči, což je důležité," podotkl.

Priske se nyní zabývá otázkou realizačního týmu. "Vždy, když přijde nový trenér, nastávají určité změny. Dívám se na klub jako na celek, všichni pracují společně. Bavíme se o složení realizačního týmu, chceme to udělat správně. Je důležité, aby to byl mix lidí. Těch, které dobře znám a u nichž vím, že přinesou požadovanou kvalitu, a těch, které Tomáš už do klubu přivedl, kteří znají zdejší prostředí, kulturu a Spartu. Jsou tu nejen kvalitní hráči, ale i lidé v klubu. Je na nás, abychom vytvořili dokonalý a tvrdě pracující tým, který dosáhne vytyčených cílů. Důležité je, aby to byl mix," zdůraznil Priske.

S Midtjyllandem získal v roce 2020 titul a následně s ním v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů vyřadil pražskou Slavii. "O rivalitě mezi Spartou a Slavií vím. Jsem rád, že jsem ve Spartě. Nechci mluvit o Slavii, nejvíc záleží na nás, na Spartě. S Midtjyllandem mám proti Slavii dobrou zkušenost, ale bylo to už skoro před dvěma lety," konstatoval bývalý dánský reprezentant.

"Všechno se teď točí kolem Sparty, abychom vyhráli všechny zápasy. Snad si získáme přízeň všech fanoušků. Není to o mně, Tomášovi, ale o nás jako o týmu. Už lidé z vedení mi ukázali, že to bude týmové úsilí. Na to se těším," řekl Priske.

Ve Spartě už se s zřejmě nepotká s ofenzivním univerzálem Adamem Hložkem, který je blízko přestupu do Leverkusenu. "Všichni jsou si vědomi Adamových kvalit. Je to součást fotbalu, že hráči odcházejí, zvlášť ti, kteří pro klub něco odvedli. Je na mně, Tomášovi a zbytku týmu, abychom našli odpovídající náhradu, ať už v klubu, nebo zvenčí. Fandím tomu, aby hráči odcházeli, když si splnili své povinnosti a hráli na nejvyšší možné úrovni. Myslím si, že ve správnou dobu bychom je měli nechat jít. Prodej hráčů je i případ našeho klubu," řekl Priske, který minulý týden skončil v Antverpách.

Zatím neví, jestli se k němu v Praze přidá i manželka, která je v Dánsku farářkou. "O tom se teď bavíme. Byl to pro nás dlouhý rok. Když jsem působil v Antverpách, žili jsme odděleně. Je spokojená se svou prací, dělá i pro dánskou armádu. Jako rodina jsme zvyklí cestovat a zvykat si na nové prostředí téměř celou dobu. Jsme spolu přes 22 let. Dopřáváme si prostor, abychom mohli dělat to, co milujeme. V Antverpách to fungovalo. Jsem ale rodinný typ. Takové potíže fotbal přináší. Uvidíme, co ukáže čas," uvedl rodák z Horsensu.