Tak tady pískejme tyto soft penalty, prohlásil kouč Bohemians po prohře na Spartě

Trenér fotbalistů Bohemians 1905 Jaroslav Veselý považoval pokutový kop, z něhož Sparta vstřelila v utkání 14. kola Fortuna:Ligy v 68. minutě vítězný gól, za rozhodně ne stoprocentní.

Stoper "Klokanů" Matěj Hybš ve vápně postrčil zezadu útočníka Jana Kuchtu, jenž okamžitě padl k zemi. Rozhodčí Marek Radina po chvíli váhání nařídil k nelibosti Bohemians penaltu, kterou proměnil Veljko Birmančevič.

"Co mám říct? Kuchťák mě přesvědčuje, jak to byla penalta. Tak tady pískejme tyto soft penalty a bude to dobré," prohlásil kouč Veselý.

"Když to rozhodčí odpískal, tak penalta byla," doplnil.

"Beru to na vrub našich hráčů, ať nejsem za ubrečeného," pokračoval stratég zelenobílého souboru.

"Měli jsme míč na noze, Matěj to měl odkopnout a tím pádem by ta situace nenastala. Tam bych to hledal, to je to, co můžeme ovlivnit. To, jestli někdo někde pískne penaltu, ovlivnit neumím," prohlásil šestačtyřicetiletý rodák z Hradce Králové.

Kuchta o pokutovém kopu nepochyboval. "Koukal jsem na balon a měl jsem hlavu nahoře. Nevím, kdo do mě vrazil, držel jsem se za temeno, protože mě u toho škubla hlava. Za mě jasný faul," tvrdil český reprezentant v rozhovoru pro stanici O2 TV.

Ve studiu s ním souhlasili i experti stanice a bývalí ligoví fotbalisté Antonín Rosa a Jakub Podaný.

"Pohyb Hybše z mého pohledu úplně netaktický. Kuchta se dívá na balon, a kdyby si ho zpracovával, tak stejně s ním vyběhne někam do autu," popsal Podaný. "Velká chyba Hybše, to rozhodnutí nebylo dobré," přidal Rosa.

"Neviděl jsem to v opakovaných záběrech, ale zvenčí to vypadalo jako jasná penalta. Myslím, že šel zezadu do Kuchty s příliš velkou razancí," mínil na tiskové konferenci také kouč Sparty Brian Priske.

Letenští, kteří se do pokutového kopu herně trápili a nevypracovali si žádnou výraznou příležitost, nakonec zvítězili 2:0.