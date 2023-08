Svědík se vrátil po nemoci a Slovácko poprvé padlo. Boleslav veze body z Karviné

Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole první ligy na Slovácku 2:0. Hanákům k tomu pomohly góly po chybách domácí defenzivy v úvodu obou poločasů, kdy se trefili Lukáš Juliš a Jan Vodháněl. Mladá Boleslav v lize porazila nováčka z Karviné počtvrté za sebou, o třech bodech rozhodla už v úvodu utkání.

Celek z Uherského Hradiště, na jehož lavičku se po nemoci vrátil trenér Martin Svědík, prohrál poprvé v sezoně. Sigma naopak zvítězila podruhé za sebou a na stadionu Slovácka v lize naplno bodovala po více než 11 letech a 10 zápasech.

Trenér Hanáků Václav Jílek byl ke svým svěřencům navzdory výhře velmi kritický. "Bereme samozřejmě vítězství, ale zároveň doufám, že takový výkon už nikdy nebudeme opakovat," řekl Jílek na tiskové konferenci. "Hra Sigmy byla účelná. Na krásu se nehraje, nás srazily chyby a zahazování šancí," poznamenal kouč Svědík, který po nemoci vedl Slovácko poprvé v sezoně.

Už ve druhé minutě posoudil sudí Volek kontakt stopera Beneše s pronikajícím Juroškou jako faul a nařídil pokutový kop pro Slovácko. Po intervenci kolegů u videa a přezkoumání situace ale penaltu odvolal a domácímu záložníkovi navíc udělil žlutou kartu za simulování.

Do vedení tak nešli domácí, ale za chvíli hosté. Brankáři Hečovi v deváté minutě vypadl prakticky z prvního útoku Sigmy z rukou centrovaný míč, který se dostal k Julišovi a letní posila Hanáků měla cestu k druhé trefě v sezoně zcela otevřenou.

Slovácko inkasovaný gól vyburcoval k velkému náporu. Vyrovnání viselo ve vzduchu po střelách Valenty, Hofmanna, Havlíka s Ciciliou či Reinberka, ale jejich pokusy šly buď těsně vedle, nebo je zlikvidoval pozorný Macík. V závěru poločasu se Sigma přece jen dostala na dostřel Hečovy branky, ovšem ojedinělý pokus Breiteho mířil vedle. "My bychom nedali gól ani do půlnoci," poznamenal domácí záložník Valenta.

Krátce po změně stran srazila domácí aktivitu další hrubá chyba. Daníček ve 48. minutě velmi slabě posunul k brankáři Hečovi míč, kterého se zmocnil Vodháněl a obstřelem gólmana navýšil olomoucké vedení na 2:0. "Špatně jsem hru přečetl a měl to na dlouhou nohu. Je to jednoznačně moje chyba," řekl Daníček. "Viděl jsem, že Heča couvá a zvolil jeho obstřel. Bylo to jednodušší řešení," uvedl Vodháněl.

Slovácko se dlouho vzpamatovávalo, k vyšší produktivitě mu měla pomoci kompletní obměna útočného tria po hodině hry. V 64. minutě zahodil tutovou šanci na snížení Reinberk, když snad z jednoho metru přestřelil Macíkovu branku. "Prostě zápas blbec," podotkl Daníček.

Tlak týmu z Uherského Hradiště neutichl, ale větší možnost už nepřišla. Naopak hostům se otvírala okénka v domácí defenzivě. Blízko třetí brance byl střídající Fortelný, jehož střela mířila těsně vedle. Kramářovi pak sebral gól z kopačky Heča. Hanáci už první venkovní výhru v ligovém ročníku bez větších potíží uhájili a jejich brankář Macík udržel premiérové čisté konto v sezoně.

Středočeši jsou druzí

Mladá Boleslav zvítězila v Karviné 2:1, v nové sezoně udržela neporazitelnost a v neúplné tabulce je druhá. Slezský nováček naopak podruhé za sebou prohrál. Už v úvodní dvacetiminutovce se trefili hostující Lamin Jawo a Júsuf Hilál, v 70. minutě snížil Rajmund Mikuš. Středočeši v nejvyšší soutěži porazili Karvinou počtvrté po sobě a sérii bez porážky ve vzájemných ligových duelech protáhli na devět utkání.

Mladoboleslavští výborně začali a už v šesté minutě otevřeli skóre. Hilál trefil tyč, poté brankář Ciupa ještě vychytal Marečka, ale další dorážející hráč Jawo už napálil míč pod břevno. Gambijský křídelník se v ligové sezoně prosadil podruhé.

Uzdravený Ciupa, který nastoupil poprvé v ročníku místo Lapeše, v 19. minutě po velké chybě znovu inkasoval. Po Svozilově pomalé "malé domů" hlavou karvinský gólman čekal, až se míč dokutálí do pokutového území, aby ho mohl sebrat do rukavic, ale dobíhající Hilál balon pohotově vypíchl a snadno zvýšil. Bahrajnská letní posila vstřelila premiérový gól v nejvyšší soutěži za Boleslav.

Karvinští postupně vyrovnali hru a ve druhé části prvního poločasu se několikrát dostali do zakončení. Jenže Memič, Mikuš ani Papalelé netrefili branku.

Po změně stran si Mladoboleslavští spíše kontrolovali náskok a nebyli tak aktivní jako v úvodní půli. Slezané toho využili a v 70. minutě snížili. Po standardní situaci propadl míč k volnému Mikušovi, který křížnou střelou z voleje propálil brankáře Trmala. Slovenský krajní bek či záložník dal druhý gól v ligové sezoně.

Domácí si poté nedokázali vytvořit soustavnější tlak, i když v závěru pár šancí na vyrovnání měli. V 84. minutě Papalelého ránu zneškodnil Trmal, jehož branku poté minul střídající Doležal. Karvinští tak nezvítězili ani v sedmém domácím ligovém zápase s Boleslaví.

1. FC Slovácko - Sigma Olomouc 0:2 (0:1)

Branky: 9. Juliš, 48. Vodháněl. Rozhodčí: Volek - Hájek, Žurovec - Radina (video). ŽK: Juroška - Navrátil, Vodháněl. Diváci: 4942.

Slovácko: Heča - Hofmann, Daníček, Kadlec - Reinberk (75. Sinjavskij), Valenta (83. Trávník), Havlík, Holzer - Petržela (61. Kalabiška), Cicilia (61. Vecheta), Juroška (61. Kim Sung-pin). Trenér: Svědík.

Olomouc: Macík - Pokorný, Beneš, Vraštil (46. Ventúra) - Chvátal, Breite, Pospíšil (46. Zorvan), Zmrzlý - Vodháněl (75. Fortelný), Navrátil (90.+1 Matys) - Juliš (69. Kramář). Trenér: Jílek.

MFK Karviná - FK Mladá Boleslav 1:2 (0:2)

Branky: 70. Mikuš - 6. Jawo, 19. Hilál. Rozhodčí: Petřík - Matoušek, Leška - Berka (video). ŽK: Svozil - Matějovský, Kadlec, Pulkrab, Ladra, Trmal. Diváci: 3226.

Karviná: Ciupa - Čurma (46. Ražnatovič), Krčík, Svozil, Mikuš - Boháč (61. Moses), Budínský - Memič (86. Franko), Bartl (61. Doležal), Papelelé - Akinyemi (61. Ezeh). Trenér: Luhový.

M. Boleslav: Trmal - Kadlec, Suchý, Karafiát, Suchomel - Matějovský (46. Ladra), Sakala - Jawo (82. Mašek), Mareček (82. Šimek), Kušej (77. Kubista) - Hilál (63. Pulkrab). Trenér: Kulič.