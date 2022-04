Švancara: Hradec se postaral o překvapení ročníku. Se Spartou na titul nepočítám

"Výhra Hradce nad Slavií je pro mě mega překvapení. Snad největší v celém ročníku. Jestli si někdo myslí, že se Sparta vrátila do boje o titul, tak já tedy ne," říká v komentáři k Fortuna:Lize pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Hradec Králové porazil Slavii v příjemné chvíli, kdy mu už o nic nejde a kluci se chtějí ukázat, upozornit na sebe, že taky něco umějí a nebojí se velkých pojmů. Měli lépe nastavené hlavy, protože nemuseli, kdežto Slavia ano. Hradec měl sezonu dobře rozjetou a pokračoval dál i proti tak silnému soupeři, prodal svou kvalitu. Mám z toho jenom radost. Kéž by takových zápasů bylo víc. Nechci vídat, jak někoho Slavia drtí pět nula.

Ukazuje se, že v těchto zápasech musí papírově slabší proměnit, co se mu nabídne. To je základ pro všechny, kteří se postaví proti Slavii. Dokázala to na jaře Karviná, Liberci pomohl dokonce vlastní gól, pamatuju si, jak loni přivezlo Brno z Edenu bod po jediném rohu. Když nedáš, Slavia tě ztrestá. Hradci dala tři góly a nestačilo to! K tomu ještě dodávám, že nešlo o jednostranné zakončení, Hradec se prosadil z nákopu, z kombinace a vysunutí střelce, z rychlého protiútoku. Trenér Koubek tomu dal slušnou tvář, je třeba i vidět, že má klub zkušené funkcionáře, jmenuju dva: Sabou a Jukl.

Kdežto Slovácko své vyložené šance v Plzni neproměnilo, lépe řečeno vychytal je skvostný brankář Staněk. Kdyby to tam napadalo, i Viktorka mohla důležité body ztratit. Přesto říkám, že si Slavia titul neprohrála, pořád to má ve své režii. Když teď doma porazí Plzeň, všechno se vrátí, zase ji předskočí.

Jestli si někdo myslí, že se Sparta vrátila do boje o titul, tak já tedy ne. Nevěřím jí, že na to má. Sice po prohře v Olomouci si své fanoušky trochu udobřila, zklidnila atmosféru, ale byl jsem zklamaný i z návštěvy. Nějakých třicet minut ve druhé půli se na to vůbec nedalo dívat, nebylo vůbec patrné, že je to souboj z první výkonnostní skupiny.

Ještě víc mě zarazilo, co předvedl na Letné Baník. Po tom, co před zhruba třemi týdny ukázal právě na Spartě pod trenérem Smetanou krásný fotbal, plný šancí, tak nevím. Nepochopím to hlavně směrem k fanouškům. Nenašel jsem tam vůbec nic. Přitom stejně jako Hradci o nic Ostravským nešlo, mohli si to také jít užít, čekal jsem od nich něco docela jiného. Hodně mě zklamali, přitom jsem je na jaře dost chválil, jaký hrajou koukatelný fotbal. Oba týmy budou mít v létě hodně práce, aby kádr vyspravily.

Jablonec po domácí porážce s Pardubicemi spadl na barážovou příčku, už je předposlední. Ale pozor, po jakém výkonu! Nevystřelíš za celý zápas pořádně na branku, jen dva náznaky příležitosti, z toho jeden ze standardky. Hodně jim snahu kazí nerovný terén, který se stal pro Jablonec nepřítelem. Když doma hostil silné týmy, mohl z toho něco vydolovat, ale v mužstvu je docela dost technických kluků, kteří nesází jen na bojovnost a může jim hrbolatý povrch vadit. Kratochvíl, Malínský, Zelený, Pilař, ti všichni chtějí hrát fotbal. O Jablonec se bojím, bude mít velké starosti se záchranou. Podle mého se baráži nevyhne.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Předpovídal jsem, že nadstavba bude bavit, že bude padat hodně gólů. To se potvrzuje. Stačí připomenout utkání Teplice - Bohemians. Soupeři se střetli v únoru, snad jediná střela na branku přinesla výhru domácím. Teď mě to bavilo, úplně jiný fotbal. Bál jsem se trošku taktiky a úpěnlivého bránění, padají ale góly, i krásné, vždycky když padne brzy, tak se to odšpuntuje.

V Olomouci řádilo aprílové počasí, zápas přerušilo krupobití. Všichni už chceme teplo, ale tohle se u nás stává. Já nenáviděl, že když začal zápas a napadl sníh, čekalo se, až se uklidí lajny, jiný míč, často jiné obutí, do toho zima, úplně jiný povrch. Navíc se zápas přeruší. To je pro hráče hodně nepříjemné. Nejhorší je však vítr, to je úplná tragédie. Se vším ostatním se borec popere, ale vítr je sviňa, která fotbal zničí.