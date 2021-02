Matějovský málem zlomil nohu Houskovi, kouč Látal zveřejnil snímky krvavého zranění

Kontroverzní moment otevřel utkání Fortuna:Ligy mezi Mladou Boleslaví a Olomoucí. Domácí kapitán Marek Matějovský hned v 6. minutě "prošlápl" holeň Davidu Houskovi, za brutální faul dostal pouze žlutou kartu.

Celý incident přitom zkoumal u videa rozhodčí Alex Denev. Ten sudí, který přímo na hřišti nevyloučil sparťana Ladislava Krejčího za likvidační faul na pardubického Tomáše Solila nebo jako videorozhodčí přehlédl žlutý faul loktem slávisty Jana Bořila na jabloneckého Jovoviče, který si říkal minimálně o žlutou kartu.

V dohrávce 17. kola Denev předvedl další demonstraci své velkorysosti. Faul Matějovského si sice prohlédl na videu, devětatřicetiletému záložníkovi za hrubý faul ale udělil pouze žlutou kartu.

Matějovský hrál dál, zatímco Houska musel do nemocnice, kde mu ránu sešili pěti stehy. "Je to smutné. Na jeho nohu je hrozný pohled, nechápu, jak tohle mohou rozhodčí takhle nechat. Máme video a my máme kluka, kterému málem zlomí nohu," zlobil se trenér hostí Radoslav Látal, který na svém instagramu zveřejnil fotografie Houskovy zraněné končetiny.

Zatrnulo i Houskovu spoluhráči Martinu Nešporovi. "Ten zákrok jsem neviděl, ale o poločase jsem zahlédl, jak mu doktor šil nohu. Je zbytečné se k tomu vyjadřovat. Byli tady rozhodčí, kteří jsou za to zodpovědní. Když jsem ale o poločase viděl Davidovu nohu, říkal jsem si, že to asi měla být červená… Přeji Housimu, aby byl brzo v pořádku," uvedl pro klubové stránky.