Strahov se bohužel nezměnil, o zázemí se nikdo moc nestará, hodnotí stadion pro ligový finiš Vlček

před 7 minutami

Fotbalová Slavia už dvakrát trénovala na Strahově. Vedoucí sešívaného mužstva Stanislav Vlček na stadionu Evžena Rošického tři sezony hrál. "Stadion se bohužel nezměnil, je to úplně stejné. Celkově se o to zázemí po těch letech nikdo moc nestará," zhodnotil Vlček.

Praha - Fotbalisté Slavie se na Strahově chystají na sobotní utkání posledního ligového kola proti Brnu, které kvůli koncertům nemohou odehrát ve své aréně v Edenu. Zatímco hráči dnes v dočasném azylu absolvovali druhý ze čtyř plánovaných tréninků před víkendovým závěrečným zápasem o mistrovský titul, na zastaralém stadionu Evžena Rošického mezitím finišují práce tak, aby splňoval základní parametry.

"Přesunuli jsme se v úterý, dnes jsme měli druhý trénink. Celkem budeme mít čtyři. Je to samozřejmě výhoda, že si to můžeme osahat. Není to náš stadion, někteří na něm nikdy nebyli. Takže je dobře, že máme možnost čtyř tréninků, abychom si na to pomaličku zvykli," řekl dnes ČTK vedoucí mužstva Stanislav Vlček.

Jednačtyřicetiletý bývalý reprezentant pamatuje, když Slavia hrála na Strahově v letech 2000 až 2008 při rekonstrukci Edenu. "Stadion se bohužel nezměnil, je to úplně stejné. Celkově se o to zázemí po těch letech nikdo moc nestará," uvedl Vlček, jenž na Strahově odehrál nejslavnější zápas kariéry. V odvetě závěrečného předkola Ligy mistrů posunul Slavii dvěma góly k výhře 2:1 nad Ajax Amsterodam a premiérovému postupu do skupiny.

"Kabiny se ale díky reprezentaci udržují, jsou stejné, jako když jsem tam ještě hrával. Sice malinko menší než v Edenu, ale bez problému. Teď tam působí nároďák, všechno je v pořádku. K dispozici máme regeneraci, navíc trávník je opravdu ve vynikajícím stavu," podotkl Vlček.

Úpravy stadionu vrcholí

Slávisté zatím nemuseli řešit žádný zásadní problém. "Když se stěhujete na takhle důležitý zápas a jdete ze svého stadionu na jiný, tak určité obavy byly. Ale po těch dvou dnech musím poděkovat na Strahově, starají se o nás výborně," uvedl Vlček.

Zatímco hráči se v klidu chystají na rozhodující zápas v boji o titul, pracuje se na vylepšení zázemí stadionu. Malují se chodby, probíhají úpravy v hledišti i kolem stadionu. Instalují se reklamní plochy, ozvučení, na stadionu vyrostou stánky s občerstvením, VIP stan a toalety.

Kapacita stadionu bude pro utkání z bezpečnostních důvodů snížena z devatenácti tisíc na 12.300 míst, zavřené zůstanou horní sektory na třech tribunách. Zápas je vyprodaný. "O vstupenky byl obrovský zájem. Kluci do kabiny chtěli asi nějakých 500 lístků. Myslím, že kdyby byla kapacita nějakých 30 tisíc, tak bychom to naplnili," řekl s úsměvem Vlček.

Fanoušci, kteří se nedostanou přímo na Strahov, budou moci sledovat zápas na velkoplošné projekci ve Žlutých lázních. Tam by také v případě titulu zamířili hráči na oslavy ze Strahova.