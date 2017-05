Stíny nad Strahovem. Slavii čeká bitva o titul na zpustlém stadionu, který je symbolem bídných dob

před 7 minutami

Mohla být okázalá oslava, efektivní manifestace ultrarychlého vzepětí fotbalové Slavie. V Edenu, už měsíc vlastním stadionu. Místo toho sešívaní budou bojovat o ligový titul na Strahově, který byl řadu let symbolem slávistického vyhnanství. Pikantní příběh si ligový osud připravil pro poslední kolo.

Praha - Řada fanoušků v tom vidí symboliku. Zatímco při zisku titulu v roce 2008 odehráli červenobílí celou sezonu na Strahově, aby se na poslední kolo s Jabloncem přestěhovali do nového Edenu, letos to bude přesně naopak.

Vedle nostalgie však nucené stěhování přináší především velké komplikace. Na vině je bývalý vlastník stadionu, akciová společnost Eden Arena, která blízko termínu závěrečného ligového kola nasmlouvala dva koncerty - 24. května vystoupí v Edenu Depeche Mode, o pět dní později Rammstein.

"Bohužel o variantě, že bude v Edenu koncert, se vědělo už od minulého roku. Jiná možnost, než sehrát utkání na jiném stadionu, nebyla možná. Také kvůli letošní zkušenosti jsme rádi, že vzhledem ke změně majitele stadionu k podobné situaci v budoucnu už nebude moci dojít," řekl deníku Aktuálně.cz Michal Býček, tiskový mluvčí Slavie.

Jednou z největších potíží je omezení kapacity stadionu. Zatímco do Edenu se vměstná něco málo přes 19 000 lidí, na zápas s Brnem byla kapacita snížena na 12 300 míst, jelikož z bezpečnostních důvodů budou horní patra hlediště na třech tribunách uzavřena.

"Slávisté budou samozřejmě prohlašovat, že to vliv mít nebude, ale je něco jiného hrát před zaplněným Edenem a na Strahově. Bude to velký rozdíl. My jsme se stěhovali opačným směrem, pro nás to bylo daleko jednodušší," popisuje Erich Brabec, někdejší kapitán červenobílých, který zná moc dobře jak strahovské, tak i edenské šatny.

A v čem jsou tedy největší rozdíly? "Orientace na stadionu je úplně jiná. Na Strahově máte atletickou dráhu, kluci jsou zvyklí na bezprostřední kontakt s fanoušky. Hrát na Strahově před tamní kulisou, byť určitě bude i tak bouřlivá, určitý handicap je," dodává Brabec.

Pro současné permanentkáře je na sobotu vyhrazeno 5500 lístků, dalších 3800 míst zaberou slávistická mládež, hráči A-týmu, legendy, partneři kluby či novináři a sektor hostů. Zbývající kapacita 3000 míst je určená přednostně pro majitele permanentek na další sezonu.

Včera se před Edenem, kde je jedno z prodejních míst, údajně štosovaly až tříhodinové fronty. A během včerejška měly být také všechny vstupenky vyprodány.

Na Strahově už několik dní probíhají zejména intenzivní uklízecí práce, aby fanoušci měli při zápase s Brnem na stadionu aspoň základní komfort, i když s Edenem samozřejmě nesrovnatelný. "Musíme řešit věci jako jsou stánky s občerstvením, toalety, ozvučení, LED obrazovku a další," říká tiskový mluvčí Slavie.

Slávističtí fotbalisté se už na strahovský trávník přesunují během dneška. Jednak kvůli tomu, aby si na chátrající stadion zvykli, ale i z toho důvodu, že do vlastní arény už nesmějí. "Je to realita. Nebudeme to vnímat, fanoušci stejně přijedou a poženou nás, ať to bude kdekoliv. Neovlivní nás to, abychom podali špatný výkon," přesvědčuje trenér Jaroslav Šilhavý.

Jenže to, jak se jeho svěřenci nakonec vypořádají se strahovským prostředím, jednoznačně určí až sobotní výsledek. Pokud Slavia titul nezíská, bude se spekulovat o tom, jak by to dopadlo v Edenu. "Ale také je možné, že domácí vyhrajou pět nula a Strahov nikdo řešit nebude," dodává Erich Brabec.