Stanciu měl mít takovou formu v létě. Výbuch Slovácka absolutně nechápu, říká Fukal

"Jablonec kvalitu pořád má, nebojím se o něj. Jen musí konečně vyhrát," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý obránce a český reprezentant Milan Fukal.

Nevím, jestli je Stanciu nejlepším hráčem ligy, jak říká Jindřich Trpišovský, jde o subjektivní názor, někomu se může líbit někdo jiný. Ale trenér to vnímá ze svého pohledu. Má ho v šatně, vidí, jak pracuje, jak působí na ostatní, co odvádí na hřišti. Chápu, že ho považuje za stěžejní osobu týmu. Je očividné, že má Stanciu nyní formu. Nejde jen o gól z přímého kopu, to byla neskutečná paráda, ale o přesné pasy, chytré přihrávky, jak řídí hru.

Slávisté jen povzdechnou, proč neměl takovou formu na začátku sezony. Kdyby byl takto skvělý, tým by zvládl kvalifikaci do Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť, nebo do Evropské ligy s Legií Varšava.

Stanciu je bezesporu výrazná postava, ale sešlo se toho víc. Únava po mistrovství Evropy, někteří hráči šli do přípravy ne zcela stoprocentní, jeden hráč by to nevytrhl. Rozhodují maličkosti a těch bylo v srpnu proti Slavii dost. Teď je schopná konkurovat i přednímu klubu nizozemské ligy Feyenoordu Rotterdam.

Nechtějte po mně vysvětlení, co se stalo se Slováckem v Českých Budějovicích. Absolutně tomu nerozumím. Připomínám, že jsem se už pozastavoval nad tím, že si nechalo uniknout vítězství v Karviné. A teď ještě větší selhání, když vedli dokonce o dva góly a hráli proti deseti.

Nesnižuju kvalitu Budějovic, pod vedením trenéra Davida Horejše se mi moc líbí. Ale tohle byla jen otázka kolapsu Slovácka. Vedeš venku 2:0, nepotřebuješ nandat soupeři bůra, stačí jen si tři body pohlídat. A co dělali? Klukům do hlav nejspíš proniklo, že se nemůže nic stát, že jsou domácí na kolenou. Přestali být ve střehu a koncentrovaní. Příšerně bránili, dvakrát jim útočník utekl sám na brankáře. Vůbec se nezajišťovali. Proč nestáli vzadu s větším počtem hráčů? Chci přece vedení udržet! Nepochopím.

Nigerijský útočník Fortune Bassey je ovšem velice zajímavý hráč. Osm gólů na Budějovice, což je třetina celého týmu, to je velice slušná porce. Je v něm ohromný potenciál. Pohybuje se v našem fotbale déle, získalo ho béčko Bohemky, byl v Radotíně, Ústí, rozehrál se ve druhé lize. Nejspíš potřeboval nějaký čas na adaptaci, teď ukazuje, co v něm je. Stačí jen připomenout, jak vyřešil obě šance proti Slovácku. V plném běhu, tísněný obránci, fantastické zakončení.

Jablonec se stále hlouběji noří do skupiny, která bude hrát o záchranu, ale nemám o něj strach. Mužstvo má pořád kvalitu, stačí se jen podívat, jak si celkem zdatně počíná v Konferenční lize. Tam ale běží všechno poněkud jinak, štěstí se kloní spíš k nim, troufám si tvrdit, že v české lize by zápas proti Alkmaaru dopadl špatně.

Podle mého hráči jsou na limitu fyzických, ale i psychických sil. Všechno na ně padá, všechno končí špatně. Udělají chybu, dostanou gól. Jako teď s Mladou Boleslaví. Stane se. Když se však jede na vlně, tak z takové situace gól nedostaneš. Nebo proměníš svou šanci, což se nyní Jablonci nedaří. Potom honíš pokaždé výsledek a ono to nejde. Jablonec potřebuje nutně vyhrát, co nejrychleji. Kdy to ovšem nastane, to nevím.

Bohemka prohrála v Plzni 0:6 a vyrovnala nejhorší porážku v české lize. Nechci zpochybňovat výkon Plzně, ale tenhle výsledek jde jednoznačně za Klokany. Kdyby Viktoria narazila na mančaft, který je odhodlaný víc vzdorovat, tolik gólů by nenastřílela. I když kvalitu bezesporu má, to je zřejmé i vzhledem k postavení v tabulce, kde stále konkuruje Slavii.

Nevím, co si Bohemians mysleli, asi že je bude soupeř snad šetřit. Ale pořád je rozdíl, jestli prohraješ 0:2, nebo dostaneš šest gólů. To je ostuda! A hodně negativní zápis do klubové kroniky a také do psychiky hráčů.

Milan Fukal Foto: ČTK Věk: 46 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Z národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Pardubice mě překvapují. Dostat pět gólů doma - i když co je u nich doma - od Slavie budiž, ale od Olomouce? Podle mého přestali stavět na tom, co je posunulo do první ligy a další rok udrželo. Když se nedaří, pravidlo zní jasně: soustředit se na základní věci. Nedostat gól i na úkor horšího herního projevu, na úkor ofenzivy. Odpíchnout se od toho, při poctivém přístupu se další postupně nabalí. Dobré hráče pořád Pardubice mají. Touha hrát hezký fotbal je pěkná, chvályhodná, ale když to nejde, projeví se to na výsledcích. Mít v tabulce domácí výprasky 0:5 a 1:5, to není nic příjemného.

Po víc než dvou a půl letech se vrátil na ligovou scénu v mladoboleslavském dresu Václav Kadlec. Znám ho osobně, ne ze hřiště, ale z charitativních akcí, a moc mu to přeju. Vašek je fajn kluk, který si prošel hrozným obdobím, kdy ho zdraví od fotbalu odstavilo. Když vás neustále něco trápí, snažíte se, ale zase nic, to je příšerné. Jít na hřiště s tím, že vás něco bude bolet, to je hrozný stav.

Raději to utnul, odpočinul si, vyvětral si hlavu. A poznal, že to půjde. Ucítil, že na to opět má. Cíle má jednoduché - být další týden na utkání připraven. To je správná cesta. On má pořád co nabídnout.