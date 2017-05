Sparta získala srbského záložníka Vukadinoviče ze Zlína

před 23 minutami

Sparta den po oznámení nového kouče podepsala první posilu, ze Zlína získala Srba Vukadina Vukadinoviče.

Praha - Fotbalisty Sparty posílí srbský záložník Vukadin Vukadinovič, který přestoupil ze Zlína. Šestadvacetiletý hráč podepsal na Letné smlouvu na tři roky.

"Je to super pocit. Sparta je největší klub v Česku a já jsem moc rád, že o mě projevil zájem," řekl na klubovém webu Vukadinovič. Zájem o něj měly i jiné kluby včetně mistrovské Slavie, která ho chtěla angažovat už v zimě. "Sparta byla velice konkrétní a jednala rychle. To mě zaujalo jako první. A samozřejmě, je to top klub v Česku. Cítil jsem se na to, že se můžu posunout výš, a Sparta je ta správná volba. Věřím, že se tady dokážu prosadit," uvedla nová posila.

Vukadinovič, jehož bratr Miljan působí v Mladé Boleslavi, přišel do Česka v roce 2009 a hrál za Sezimovo Ústí. Následně přestoupil do Jablonce. Po hostováních na Žižkově a ve Slavii zamířil v roce 2015 do Zlína, kde se vypracoval mezi nejlepší hráče ligy.

Vydařil se mu zejména podzim právě skončeného ročníku. Na jaře sice šla po neúspěšných jednáních o přestupu jeho výkonnost dolů, i tak nasbíral celkem tři góly a osm asistencí. Zlínu pomohl vyhrát domácí pohár a postoupit do Evropské ligy.

"Teď mám novou motivaci. Těším se jak na přípravu, tak na sezonu. Tady je to o něčem jiném. Věřím, že se prosadím. Česky rozumím velmi dobře, takže věřím, že se rychle adaptuju. Většinu kluků znám ze hřiště, dobře znám Karavajeva. Věřím, že mě kluci přivítají dobře a vzájemně si budeme pomáhat," řekl Vukadinovič, který dosud v české lize odehrál 85 utkání a zaznamenal osm gólů a 12 asistencí.